Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме

НАЛЬЧИК, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, которых обвиняют в совершении террористических преступлений и покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает сайт Генпрокуратуры России.

По версии следствия, обвиняемые в период с 2022 года по март 2023 года, действуя в составе созданного на территории Ингушетии незаконного вооруженного формирования, принесли присягу руководителю запрещенной в России международной террористической организации, прошли обучение по боевой подготовке и овладели навыками обращения с оружием для совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также осуществляли финансирование террористической деятельности.

"В составе незаконного формирования фигуранты с применением огнестрельного оружия и взрывчатки совершили три нападения на сотрудников полиции на территории Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия, в результате которых трое полицейских погибли, двенадцать получили ранения", - говорится в сообщении.

Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Финансирование терроризма", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом" УК РФ. Санкции данных статей УК РФ предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.