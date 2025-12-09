Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 09.12.2025 (обновлено: 20:09 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/sud-2060951420.html
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме - РИА Новости, 09.12.2025
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, которых обвиняют в совершении террористических... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:05:00+03:00
2025-12-09T20:09:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251209/opravdanie-2060710454.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060678878.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме

Жителей Ингушетии ждет суд по обвинению в терроризме и покушении на силовиков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, которых обвиняют в совершении террористических преступлений и покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает сайт Генпрокуратуры России.
По версии следствия, обвиняемые в период с 2022 года по март 2023 года, действуя в составе созданного на территории Ингушетии незаконного вооруженного формирования, принесли присягу руководителю запрещенной в России международной террористической организации, прошли обучение по боевой подготовке и овладели навыками обращения с оружием для совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также осуществляли финансирование террористической деятельности.
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма
Вчера, 04:28
"В составе незаконного формирования фигуранты с применением огнестрельного оружия и взрывчатки совершили три нападения на сотрудников полиции на территории Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия, в результате которых трое полицейских погибли, двенадцать получили ранения", - говорится в сообщении.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Финансирование терроризма", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом" УК РФ. Санкции данных статей УК РФ предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
По информации ведомства, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд.
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Петербурге завели дело на исламского радикала, примкнувшего к террористам
8 декабря, 21:28
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала