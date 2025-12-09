https://ria.ru/20251209/sud-2060951420.html
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме - РИА Новости, 09.12.2025
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме
Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, которых обвиняют в совершении террористических... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:05:00+03:00
2025-12-09T20:05:00+03:00
2025-12-09T20:09:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251209/opravdanie-2060710454.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060678878.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, россия, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Двух жителей Ингушетии обвинили в покушении на силовиков и терроризме
Жителей Ингушетии ждет суд по обвинению в терроризме и покушении на силовиков
НАЛЬЧИК, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, которых обвиняют в совершении террористических преступлений и покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает сайт Генпрокуратуры России.
По версии следствия, обвиняемые в период с 2022 года по март 2023 года, действуя в составе созданного на территории Ингушетии
незаконного вооруженного формирования, принесли присягу руководителю запрещенной в России
международной террористической организации, прошли обучение по боевой подготовке и овладели навыками обращения с оружием для совершения преступлений в отношении сотрудников правоохранительных органов, а также осуществляли финансирование террористической деятельности.
"В составе незаконного формирования фигуранты с применением огнестрельного оружия и взрывчатки совершили три нападения на сотрудников полиции на территории Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия, в результате которых трое полицейских погибли, двенадцать получили ранения", - говорится в сообщении.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям "Финансирование терроризма", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Участие в деятельности террористической организации", "Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом" УК РФ. Санкции данных статей УК РФ предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.
По информации ведомства, уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд.