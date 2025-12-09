Суд отклонил иски бывшего священника Курмоярова* и богослова Кордочкина*

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски бывшего священника Иоанна Курмоярова* и богослова Андрея Кордочкина*, требовавших исключить их из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд отказал в удовлетворении требований по административному иску Курмоярова Иоанна Валерьевича* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене распоряжения... возложении обязанности исключить сведения о Курмоярове* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде.