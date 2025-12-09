https://ria.ru/20251209/sud-2060946277.html
Суд отклонил иски бывшего священника Курмоярова* и богослова Кордочкина*
Суд отклонил иски бывшего священника Курмоярова* и богослова Кордочкина* - РИА Новости, 09.12.2025
Суд отклонил иски бывшего священника Курмоярова* и богослова Кордочкина*
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски бывшего священника Иоанна Курмоярова* и богослова Андрея Кордочкина*, требовавших исключить их из списка иноагентов,... РИА Новости, 09.12.2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иски бывшего священника Иоанна Курмоярова* и богослова Андрея Кордочкина*, требовавших исключить их из списка иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отказал в удовлетворении требований по административному иску Курмоярова Иоанна Валерьевича* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене распоряжения... возложении обязанности исключить сведения о Курмоярове* из реестра иностранных агентов", - сказали в суде.
Аналогичное решение суд вынес по иску Кордочкина*.
Как ранее сообщил РИА Новости автор судебной экспертизы по движению сатанизма, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев
, Кордочкин* основал немецкую НПО "Мир всем"**, которая внесена в перечень нежелательных организаций в России
.
* признаны иноагентами в РФ
** внесена в перечень нежелательных организаций в РФ