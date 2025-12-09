Рейтинг@Mail.ru
Суд в Стамбуле проведет новое заседание по вилле "Тарабья" в феврале
09.12.2025
Суд в Стамбуле проведет новое заседание по вилле "Тарабья" в феврале
Суд в Стамбуле проведет 19 февраля новое заседание по делу о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре, на которую претендуют РФ, наследники дипломата... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
россия
стамбул
босфор
александр i
турция
Суд в Стамбуле проведет новое заседание по вилле "Тарабья" в феврале

РИА Новости: заседание по делу о правах РФ на виллу "Тарабья" пройдет 19 февраля

Город Стамбул
Город Стамбул
© РИА Новости / Александр Вильф
Город Стамбул. Архивное фото
Город Стамбул. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 дек - РИА Новости. Суд в Стамбуле проведет 19 февраля новое заседание по делу о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре, на которую претендуют РФ, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти, сообщили РИА Новости в юридическом бюро Селима Сарыибрагимоглу.
"Стамбульский 20-й суд общей юрисдикции провел во вторник первое заседание по пересмотру дела о вилле. Следующее заседание запланировано на 19 февраля", - сообщили в бюро.
Вилла Тарабья в Стамбуле, вокруг статуса которой идет судебный процесс
2 ноября, 13:03
Появились подробности по делу о вилле в Стамбуле
2 ноября, 13:03
Суд по результатам заседания запросил у министерства иностранных дел Турции все документы, касающиеся виллы и способные повлиять на ход дела, говорится в полученных РИА Новости документах суда.
Посольство РФ в Анкаре 1 ноября призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле спустя 17 лет разбирательств якобы присудил виллу "Тарабья" на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам дипломата царской России Николая Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. Юристы сообщили РИА Новости, что газета ссылалась на уже аннулированное решение суда, дело направлено на пересмотр. Газета так и не опубликовала опровержение.
Публикация в газете была основана на решении стамбульского 20-го суда общей юрисдикции от 30 января, которое было полностью аннулировано решением шестой палаты стамбульского регионального суда от 26 сентября. Суд постановил направить дело на пересмотр, установив, что суд первой инстанции провел судебное разбирательство, допустив ошибки, в частности, не были в достаточной мере исследованы архивы, сообщили юристы.
Дело о вилле "Тарабья" не ограничивается вопросом собственности на один объект недвижимости на Босфоре. Оно рассматривается как прецедентное дело, которое прольет свет на статус российской дипломатической собственности, наследуемой с османских времен до наших дней, а также на вопросы наследственного права и межгосударственных сделок с недвижимостью, отметили ранее юристы.
Город Стамбул
1 ноября, 23:06
Посольство России призвало Sabah опровергнуть статью о вилле в Стамбуле
1 ноября, 23:06
При повторном рассмотрении дела суду придется рассмотреть большое количество свидетельств - от документов османского периода до кадастровых записей республиканского времени, от дипломатической переписки до документов о наследовании, уточнили они.
Ожидается, что суд вынесет новое решение в результате нового судебного разбирательства, если оно будет обжаловано сторонами, дело будет передано в региональный суд региона, а затем, при необходимости, в Кассационный суд. Окончательное решение будет принято по завершении всех этих этапов
Юристы пояснили, что дом с земельным участком был приобретен в 1886 году российским посольством в Стамбуле по высочайшему повелению Императора Александра III. Османским законом было запрещено оформлять имущество на государство, поэтому сделку по поручению и от имени России заключал сотрудник российского посольства Николай Свечин на средства, полученные из казны Российской империи. В царское, советское и в наше время вилла "Тарабья" открыто использовалась по назначению для целей внешнеполитических ведомств России и СССР. По преданию, виллу нередко посещал с визитом первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Вилла Тарабья в Стамбуле, вокруг статуса которой идет судебный процесс
В Стамбуле пересмотрят дело о статусе виллы, на которую претендует Россия
Вчера, 12:00
 
В миреРоссияСтамбулБосфорАлександр IТурция
 
 
