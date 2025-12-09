Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит признать инвестиционную компанию NCH Capital Ink экстремистской и запретить в России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

Там уточнили, что в иске просят применить к компании последствия, установленные статьей Федерального закона 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Там, в частности речь идет о конфискации имущества ликвидируемой организации.