Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской - РИА Новости, 09.12.2025
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской
Генеральная прокуратура РФ просит признать инвестиционную компанию NCH Capital Ink экстремистской и запретить в России, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:29:00+03:00
2025-12-09T18:29:00+03:00
2025-12-09T18:44:00+03:00
россия
москва
сша
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской
РИА Новости: прокуратура просит признать компанию NCH Capital Ink экстремистской
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит признать инвестиционную компанию NCH Capital Ink экстремистской и запретить в России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ
к гражданину США
Джорджу Рору, гражданину Австрийской Республики Морису Табацинику и американской компании "Эн Си Эйч Кэпитал инк" (NCH Capital Ink.) о запрете деятельности экстремистского объединения на территории Российской Федерации", - сказали в суде.
Там уточнили, что в иске просят применить к компании последствия, установленные статьей Федерального закона 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Там, в частности речь идет о конфискации имущества ликвидируемой организации.
Согласно открытым источникам, NCH Capital предоставляет услуги по управлению инвестициями, финансовому планированию, а также дает консультации.