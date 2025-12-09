Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 09.12.2025 (обновлено: 18:44 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/sud-2060930788.html
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской - РИА Новости, 09.12.2025
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской
Генеральная прокуратура РФ просит признать инвестиционную компанию NCH Capital Ink экстремистской и запретить в России, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:29:00+03:00
2025-12-09T18:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
сша
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20251121/sud-2056715787.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, сша, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, США, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура просит признать американскую NCH Capital Ink экстремистской

РИА Новости: прокуратура просит признать компанию NCH Capital Ink экстремистской

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит признать инвестиционную компанию NCH Capital Ink экстремистской и запретить в России, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступил иск заместителя Генерального прокурора РФ к гражданину США Джорджу Рору, гражданину Австрийской Республики Морису Табацинику и американской компании "Эн Си Эйч Кэпитал инк" (NCH Capital Ink.) о запрете деятельности экстремистского объединения на территории Российской Федерации", - сказали в суде.
Там уточнили, что в иске просят применить к компании последствия, установленные статьей Федерального закона 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". Там, в частности речь идет о конфискации имущества ликвидируемой организации.
Согласно открытым источникам, NCH Capital предоставляет услуги по управлению инвестициями, финансовому планированию, а также дает консультации.
Магомед Гаджиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Суд признал экс-депутата Гаджиева* участником экстремистского объединения
21 ноября, 21:28
 
ПроисшествияРоссияМоскваСШАГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала