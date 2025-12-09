Рейтинг@Mail.ru
На Урале повторно рассмотрят первое дело о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 09.12.2025
18:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sud-2060919861.html
На Урале повторно рассмотрят первое дело о поиске экстремистского контента
На Урале повторно рассмотрят первое дело о поиске экстремистского контента - РИА Новости, 09.12.2025
На Урале повторно рассмотрят первое дело о поиске экстремистского контента
Первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним будет заново рассмотрено 10 декабря в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:06:00+03:00
2025-12-09T18:06:00+03:00
урал
россия
свердловская область
урал
россия
свердловская область
урал, россия, свердловская область
Урал, Россия, Свердловская область
На Урале повторно рассмотрят первое дело о поиске экстремистского контента

Суд в среду пересмотрит первое дело о поиске экстремистского контента в России

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Первое дело по новой статье 13.53 КоАП РФ за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним будет заново рассмотрено 10 декабря в Свердловской области, сообщил РИА Новости юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы обвиняемого.
По данной статье обвиняется местный житель, студент медучреждения. По словам его представителя, 24 сентября утром он ехал в автобусе на работу, "бороздил просторы интернета", а спустя десять минут на месте назначения его ждали оперативники, которые и увезли его в отдел.
Седьмого ноября в объединенной пресс-службе судов региона сообщили, что дело возвращено полицейским для устранения недостатков. Согласно определению суда, в протоколе не был указан способ получения информации и то, что материалы признаны экстремистскими (в протоколе были указаны лишь названия экстремистских организаций).
В обновленной версии протокола указано, что молодой человек через браузер Safari осуществил поиск заведомо экстремистских материалов, "а именно экстремистского материала - графического изображения шеврона батальона "Азов*". Барсуков отметил, что он и его подзащитный с протоколом не согласны.
"Завтра, 10.12.2025 г., в 10.00 судебное заседание. Дело рассматривает мировой судья судебного участка № 2 Красногорского судебного района города Каменска-Уральского Свердловской области" - сказал Барсуков.
В оперативных службах уточняли РИА Новости, что фигурант дела несколько раз делал запросы в интернете о "Русском добровольческом корпусе" и батальоне "Азов*", а также "состоял в пабликах неонацистской тематики".
В свою очередь Барсуков в разговоре с агентством настаивал на том, что его подзащитный случайно наткнулся в интернете на статьи о запрещенных организациях.
* Запрещенная в России террористическая организация
УралРоссияСвердловская область
 
 
