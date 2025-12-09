Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025
16:37 09.12.2025
Бизнесмену вынесли приговор за массовое отравление спортсменов в Пензе
Бизнесмену вынесли приговор за массовое отравление спортсменов в Пензе
Суд признал виновным предпринимателя из Пензы в деле о массовом отравлении спортсменов-подростков на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в... РИА Новости, 09.12.2025
Бизнесмену вынесли приговор за массовое отравление спортсменов в Пензе

Суд вынес приговор бизнесмену по делу об отравлении 22 спортсменов в Пензе

САРАТОВ, 9 дек - РИА Новости. Суд признал виновным предпринимателя из Пензы в деле о массовом отравлении спортсменов-подростков на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в прошлом году и приговорил к полутора годам ограничения свободы, сообщили в прокуратуре и управлении следственного комитета по региону.
Инцидент произошел в марте 2024 года. По данным регионального СУСК, юноши 15-16 лет, приехавшие в Пензу из различных регионов России на соревнования, проживали в гостиничном комплексе "Вавеллит", собственником которого является ООО "Сосновый лес". Участники первенства были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию в состоянии средней тяжести.
Антон Лозин в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела о массовом отравлении лобио
Вчера, 16:10
"В Пензе суд вынес приговор 38-летнему предпринимателю, по вине которого на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в 2024 году произошло массовое пищевое отравление спортсменов. Он признан виновным по части 1 статьи 236 УК РФ ("нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - уточнили в прокуратуре.
В свою очередь в СУСК по Пензенской области сообщили, что приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. По версии следствия, организация питания спортсменов и тренеров была возложена именно на индивидуального предпринимателя.
"Осужденный не обеспечил соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и допустил к работе в производственных помещениях столовой и приготовлению пищи работника, не прошедшего медицинского осмотра и явившегося носителем инфекции, что привело к заражению 22 лиц", - добавили в следственном управлении.
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
24 ноября, 23:29
В Москве опечатали предприятие общепита после отравления 17 студентов
24 ноября, 23:29
 
