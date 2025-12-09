Рассмотрение жалоб по делу экс-замгубернатора Брянской области перенесли

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Брянский областной суд отложил на 23 декабря заседание по рассмотрению жалоб на приговор по делу о взятке бывшим заместителям губернатора Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Обвинение бывшим заместителям губернатора предъявили в 2023 году. В июле 2025 года Кулешову и Егорову признали виновными в получении через посредника взятки в особо крупном размере и приговорили к 9 годам лишения свободы каждую. Кулешовой назначен штраф в размере 10 миллионов рублей, а Егоровой – 8,1 миллиона рублей. Предпринимательницу Валентину Автушенко, осужденную за дачу взятки, приговорили к 8 годам лишения свободы со штрафом 4,4 миллиона рублей. Евгению Матвееву за посредничество во взяточничестве приговорили к 7 годам колонии общего режима со штрафом 4,4 миллиона рублей. Последней фигурантке отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Брянский областной суд назначал на 27 ноября заседание по рассмотрению апелляции на приговор.
"Заседание отложено на 23 декабря в 10.00", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Кулешова и Егорова через посредничество Матвеевой получили взятку в особо крупном размере от Автушенко за заключение договоров на поставку компьютерной техники и оборудования в рамках нацпроекта "Образование" и госпрограммы "Развитие образования и науки Брянской области" между учреждениями регионального департамента образования и науки и подконтрольными Автушенко коммерческими структурами. Также Кулешову обвиняют в получении взятки от Автушенко за заключение госконтракта на поставку обеззараживателей воздуха между департаментом внутренней политики Брянской области и ООО "Промстройинжиниринг".