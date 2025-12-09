Рассмотрение жалоб по делу экс-замгубернатора Брянской области перенесли

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Брянский областной суд отложил на 23 декабря заседание по рассмотрению жалоб на приговор по делу о взятке бывшим заместителям губернатора Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.