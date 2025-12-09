Рейтинг@Mail.ru
Дизайнера Симачева хотят привлечь к иску на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 09.12.2025
14:48 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sud-2060833780.html
Дизайнера Симачева хотят привлечь к иску на 1,5 миллиарда рублей
Дизайнера Симачева хотят привлечь к иску на 1,5 миллиарда рублей
технологии, москва, россия, денис симачев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Москва, Россия, Денис Симачев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Дизайнера Симачева хотят привлечь к иску на 1,5 миллиарда рублей

РИА Новости: Симачева хотят привлечь соответчиком по иску на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Представитель компании Couture Tech Ltd, обладателя товарного знака Denis Simachёv, попросил привлечь дизайнера Дениса Симачева соответчиком по ее иску о взыскании более 1,5 миллиардов рублей с компании, владеющей рестораном Simach ресторатора Антона Пинского, передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.
В настоящее время Симачев участвует в этом споре в качестве третьего лица.
Суд пока оставил ходатайство открытым, а рассмотрение дела приостановил.
В иске, поданном еще в июне 2023 года к ответчику ООО "Николия" компания Couture Tech указала, что в оформлении ресторана используется обозначение Simach, которое она считает сходным до степени смешения со своим брендом. Более того, ранее суды в другом споре в 2022 году аннулировали для услуг ресторанов товарный знак Simach, зарегистрированный Симачевым.
Сумму иска Couture Tech рассчитала как двукратную выручку ресторана за три года.
В свою очередь ответчик, ООО "Николия", заявил, что он использует в ресторане не аннулированный бренд, а два других товарных знака, которые представляют собой словесный элемент Simach на черном фоне, перевернутый вниз головой. Эти знаки зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя Симачева, их регистрация не оспаривалась, они действующие, и ответчик пользуется ими по лицензии от владельца.
Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года отклонил иск, признав доводы ответчика убедительными. Девятый арбитражный апелляционный суд с ним согласился. Но Суд по интеллектуальным правам (СИП), рассмотрев кассацию истца, судебные акты по делу в мае этого года отменил и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию.
Как отметил СИП, нижестоящие суды не дали оценку доводам Couture Tech о том, что поведение Симачева, "связанное с использованием упомянутых товарных знаков, очевидно сходных с тем, правовая охрана которого была признана недействительной… носит признаки злоупотребления правом".
По мнению СИПа, судами не учтены выводы, сделанные в рамках дела об аннулировании первого обозначения Simach, "отличающегося лишь тем, что оно повернуто на 180 градусов".
С пересмотром дела согласилась и судья Верховного суда РФ Рамзия Хатыпова, отклонившая кассационные жалобы "Николии" и Симачева на выводы СИПа.
ТехнологииМоскваРоссияДенис СимачевФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Заголовок открываемого материала