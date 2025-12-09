Дизайнера Симачева хотят привлечь к иску на 1,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Представитель компании Couture Tech Ltd, обладателя товарного знака Denis Simachёv, попросил привлечь дизайнера Дениса Симачева соответчиком по ее иску о взыскании более 1,5 миллиардов рублей с компании, владеющей рестораном Simach ресторатора Антона Пинского, передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.

В настоящее время Симачев участвует в этом споре в качестве третьего лица.

Суд пока оставил ходатайство открытым, а рассмотрение дела приостановил.

В иске, поданном еще в июне 2023 года к ответчику ООО "Николия" компания Couture Tech указала, что в оформлении ресторана используется обозначение Simach, которое она считает сходным до степени смешения со своим брендом. Более того, ранее суды в другом споре в 2022 году аннулировали для услуг ресторанов товарный знак Simach, зарегистрированный Симачевым.

Сумму иска Couture Tech рассчитала как двукратную выручку ресторана за три года.

В свою очередь ответчик, ООО "Николия", заявил, что он использует в ресторане не аннулированный бренд, а два других товарных знака, которые представляют собой словесный элемент Simach на черном фоне, перевернутый вниз головой. Эти знаки зарегистрированы Роспатентом в 2021 году на имя Симачева , их регистрация не оспаривалась, они действующие, и ответчик пользуется ими по лицензии от владельца.

Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года отклонил иск, признав доводы ответчика убедительными. Девятый арбитражный апелляционный суд с ним согласился. Но Суд по интеллектуальным правам (СИП), рассмотрев кассацию истца, судебные акты по делу в мае этого года отменил и отправил дело на пересмотр в первую инстанцию.

Как отметил СИП, нижестоящие суды не дали оценку доводам Couture Tech о том, что поведение Симачева, "связанное с использованием упомянутых товарных знаков, очевидно сходных с тем, правовая охрана которого была признана недействительной… носит признаки злоупотребления правом".

По мнению СИПа, судами не учтены выводы, сделанные в рамках дела об аннулировании первого обозначения Simach, "отличающегося лишь тем, что оно повернуто на 180 градусов".