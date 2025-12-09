Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Московской области по делу о государственной измене, мужчина переводил деньги на криптовалютный кошелек военизированного формирования, созданного под контролем украинской разведки, сообщила прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, суд установил, что в 2022 году мужчина с телефона осуществил два денежных перевода на криптовалютный кошелек военизированного формирования, созданного под контролем украинской разведки.
"Рязанский областной суд вынес приговор в отношении жителя Московской области, который признан виновным в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ)… Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок один год, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что мобильный телефон, а также деньги, которые мужчина собирался использовать для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, были конфискованы в доход государства.
