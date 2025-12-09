Рейтинг@Mail.ru
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 09.12.2025
14:03 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/sud-2060815540.html
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 09.12.2025
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену
Рязанский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Московской области по делу о государственной измене, мужчина переводил деньги на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:03:00+03:00
2025-12-09T14:03:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
рязанский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
московская область (подмосковье)
россия
Новости
ru-RU
происшествия, московская область (подмосковье), россия, рязанский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Рязанский областной суд
Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену

Житель Московской области получил 15 лет колонии строгого режима за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Рязанский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Московской области по делу о государственной измене, мужчина переводил деньги на криптовалютный кошелек военизированного формирования, созданного под контролем украинской разведки, сообщила прокуратура региона.
По информации надзорного ведомства, суд установил, что в 2022 году мужчина с телефона осуществил два денежных перевода на криптовалютный кошелек военизированного формирования, созданного под контролем украинской разведки.
"Рязанский областной суд вынес приговор в отношении жителя Московской области, который признан виновным в совершении государственной измены (статья 275 УК РФ)… Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок один год, со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что мобильный телефон, а также деньги, которые мужчина собирался использовать для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, были конфискованы в доход государства.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияРязанский областной суд
 
 
