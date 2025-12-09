Жителя Московской области приговорили к 15 годам за госизмену

По информации надзорного ведомства, суд установил, что в 2022 году мужчина с телефона осуществил два денежных перевода на криптовалютный кошелек военизированного формирования, созданного под контролем украинской разведки.

В ведомстве уточнили, что мобильный телефон, а также деньги, которые мужчина собирался использовать для финансирования деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, были конфискованы в доход государства.