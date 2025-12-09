Рейтинг@Mail.ru
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО
13:51 09.12.2025 (обновлено: 13:52 09.12.2025)
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО
происшествия, екатеринбург, россия, валерий горелых, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Валерий Горелых, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО

В Екатеринбурге экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО

© Фото : Прокуратура Свердловской областиПреподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Прокуратура Свердловской области
Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего преподавателя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство детей с помощью удушения пакетом, сообщила пресс-служба инстанции.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 21 ноября арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он отвечал отрицательно. А на вопрос прессы о признании вины, сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Екатеринбурге поймали подражателя маньяка Анатолия Сливко
19 ноября, 18:57
Как поясняла журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его, а делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.
Через три дня после ареста Ваганова в Свердловский областной суд поступила жалоба от его адвоката.
"Адвокат Ваганова просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, несвязанную с лишением свободы. Свердловский областной суд… оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения", – говорится в сообщении.
Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что фигуранту вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Ему были назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, а точное количество и данные подростков, пострадавших от его действий, уточнялось. В квартире мужчины провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, говорили следователи.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Урале бывшему учителю вменили две статьи по делу об удушении детей
Вчера, 11:59
В свою очередь, руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал журналистам, что настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у Ваганова, и, по словам представителя полиции, данная история началась с того, что одному из сотрудников УМВД анонимный источник прислал видеофайл, на котором были изображены "те самые опыты". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов, отмечал Горелых.
Педагог уволился по собственному желанию из школы, сообщали РИА Новости в городском департаменте образования мэрии Екатеринбурга. По утверждениям прессы, Ваганов сравнивал себя с советским маньяком: на своей странице в соцсетях он якобы был подписан как Анатолий Сливко.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Екатеринбурге бывшего учителя обвинили в покушении на убийства детей
21 ноября, 12:43
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияВалерий ГорелыхСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
