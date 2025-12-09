Преподаватель кружка по игре на балалайке во время избрания меры пресечения в суде в Екатеринбурге. Архивное фото

На Урале экс-учителя, обвиняемого в удушении детей, не выпустили из СИЗО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего преподавателя по игре на балалайке Артема Ваганова, обвиняемого в покушении на убийство детей с помощью удушения пакетом, сообщила пресс-служба инстанции.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 21 ноября арестовал Ваганова до 19 января 2026 года. На вопросы журналистов, подражал ли он советскому маньяку Анатолию Сливко, получал ли удовольствие от того, что душил школьников, и был ли это такой педагогический подход, он отвечал отрицательно. А на вопрос прессы о признании вины, сказал, что "мог причинить вред детям", но "убивать никого не хотел", а "если бы и хотел, то это бы уже сделал".

Как поясняла журналистам прокуратура региона, фигурант – 33-летний экс-преподаватель кружка по игре на балалайке, и, по версии следствия, он надевал на голову воспитанникам пакет и удерживал его, а делал он это с детьми у себя дома, куда их приглашал.

Через три дня после ареста Ваганова в Свердловский областной суд поступила жалоба от его адвоката.

"Адвокат Ваганова просил для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, несвязанную с лишением свободы. Свердловский областной суд… оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения", – говорится в сообщении.

Ранее в управлении СК РФ по региону подчеркнули, что фигуранту вменяют две уголовные статьи – о покушении на убийство двух и более лиц и вовлечении ребенка в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Ему были назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая, а точное количество и данные подростков, пострадавших от его действий, уточнялось. В квартире мужчины провели обыск, были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, говорили следователи.

В свою очередь, руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал журналистам, что настольную книгу под названием "Маньяк Фишер" нашли дома у Ваганова, и, по словам представителя полиции, данная история началась с того, что одному из сотрудников УМВД анонимный источник прислал видеофайл, на котором были изображены "те самые опыты". Расходы на сомнительные эксперименты на грани жизни и смерти детей он компенсировал за счет банковских кредитов, отмечал Горелых.