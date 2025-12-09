Рейтинг@Mail.ru
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам
13:43 09.12.2025
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам
Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы депутата Государственной Думы РФ Татьяну Дьяконову за поддержку ДНР и ЛНР, сообщает во вторник...
россия
россия
россия, украина, донецкая народная республика
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы депутата Государственной Думы РФ Татьяну Дьяконову за поддержку ДНР и ЛНР, сообщает во вторник пресс-служба суда.
"Винницкий городской суд Винницкой области вынес приговор гражданке РФ по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 110 УК Украины (действия, совершенные с целью изменения территории и государственных границ Украины – ред.), и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.
Суд имени обвиняемой не называет, однако, по данным агентства Укринформ, речь идет о Дьяконовой.
Как подчеркнули в пресс-службе, приговор вынесен заочно.
Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 08:51
 
