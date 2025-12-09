https://ria.ru/20251209/sud-2060808286.html
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам - РИА Новости, 09.12.2025
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам
Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы депутата Государственной Думы РФ Татьяну Дьяконову за поддержку ДНР и ЛНР, сообщает во вторник... РИА Новости, 09.12.2025
Суд на Украине приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам
Украинский суд заочно приговорил депутата Госдумы Дьяконову к 15 годам