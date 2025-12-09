Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 58-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконное хранение взрывчатки, по заданию украинской разведки мужчина передавал Киеву информацию о ВС РФ, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
"Белгородским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя... Судом подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с конфискаций денежных средств в размере 2,6 миллиона рублей", - уточнили в прокуратуре.
Жителя Луганска, передававшего сведения СБУ, приговорили к 20 годам
8 декабря, 14:15
По данным надзорного ведомства, мужчина по заданию украинской разведки собирал и передавал данные о местах расположения российских укреплений и военных в приграничных районах Белгородской области. Эта информация использовалась для проникновения диверсантов на территорию Грайворонского городского округа. Кроме того, осужденный хранил дома самодельное взрывное устройство и переводил деньги украинцу, занимавшемуся шпионажем в соседнем регионе.
"Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), пунктам "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет")", - уточнили в прокуратуре.
В пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области уточнили, что в феврале 2023 года к фигуранту через мессенджер обратился его родственник, являющийся сотрудником Министерства обороны Украины, предложив на регулярной основе оказывать помощь украинским спецслужбам. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое мужчина хранил у себя дома, содержало поражающие элементы в виде саморезов, винтов и гаек. Противоправная деятельность гражданина РФ была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
Жителя Калуги обвинили в госизмене
4 декабря, 18:24