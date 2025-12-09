Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 58-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконное хранение взрывчатки, по заданию украинской разведки мужчина передавал Киеву информацию о ВС РФ, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.

В пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области уточнили, что в феврале 2023 года к фигуранту через мессенджер обратился его родственник, являющийся сотрудником Министерства обороны Украины, предложив на регулярной основе оказывать помощь украинским спецслужбам. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое мужчина хранил у себя дома, содержало поражающие элементы в виде саморезов, винтов и гаек. Противоправная деятельность гражданина РФ была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.