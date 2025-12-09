Рейтинг@Mail.ru
Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 09.12.2025
12:26 09.12.2025
Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 09.12.2025
Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
Белгородский областной суд приговорил 58-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконное хранение взрывчатки,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:26:00+03:00
2025-12-09T12:26:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
киев
белгородский областной суд
министерство обороны украины
россия
белгородская область
киев
происшествия, россия, белгородская область, киев, белгородский областной суд, министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Белгородская область, Киев, Белгородский областной суд, Министерство обороны Украины
Жителю Белгородской области дали 17 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

РИА Новости: белгородец получил 17 лет за шпионаж в пользу Украины

БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил 58-летнего местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за государственную измену и незаконное хранение взрывчатки, по заданию украинской разведки мужчина передавал Киеву информацию о ВС РФ, рассказали РИА Новости в областной прокуратуре.
"Белгородским областным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя... Судом подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с конфискаций денежных средств в размере 2,6 миллиона рублей", - уточнили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, мужчина по заданию украинской разведки собирал и передавал данные о местах расположения российских укреплений и военных в приграничных районах Белгородской области. Эта информация использовалась для проникновения диверсантов на территорию Грайворонского городского округа. Кроме того, осужденный хранил дома самодельное взрывное устройство и переводил деньги украинцу, занимавшемуся шпионажем в соседнем регионе.
"Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), пунктам "а", "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение и перевозка взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет")", - уточнили в прокуратуре.
В пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области уточнили, что в феврале 2023 года к фигуранту через мессенджер обратился его родственник, являющийся сотрудником Министерства обороны Украины, предложив на регулярной основе оказывать помощь украинским спецслужбам. По данным ведомства, самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое мужчина хранил у себя дома, содержало поражающие элементы в виде саморезов, винтов и гаек. Противоправная деятельность гражданина РФ была своевременно пресечена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.
