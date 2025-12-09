В Стамбуле пересмотрят дело о статусе виллы, на которую претендует Россия

СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Суд в Стамбуле проведет во вторник первое заседание в рамках пересмотра дела о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре, на которую претендуют РФ, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти, сообщили РИА Новости в юридическом бюро Селима Сарыибрагимоглу.

"Стамбульский 20-й суд общей юрисдикции проведет первое заседание во вторник днем. Суд пригласил стороны, чтобы заслушать их, а также определил срок для сбора недостающих сведений", - сообщили в бюро.

Посольство РФ Анкаре 1 ноября призвало турецкую газету Sabah опубликовать опровержение статьи о том, что суд в Стамбуле якобы присудил виллу на берегу Босфора наследникам дипломата царской России Николая Свечина, факты в статье искажены, сообщили РИА Новости в дипмиссии. Газета Sabah сообщила, что суд в Стамбуле спустя 17 лет разбирательств якобы присудил виллу "Тарабья" на берегу Босфора проживающим во Франции наследникам Свечина, якобы отказав в передаче здания и участка РФ, минфину Турции и Генеральному управлению вакфов в стране. Юристы сообщили РИА Новости, что газета ссылалась на уже аннулированное решение суда, дело направлено на пересмотр. Газета так и не опубликовала опровержение.

Публикация в газете была основана на решении стамбульского 20-го суда общей юрисдикции от 30 января, которое было полностью аннулировано решением шестой палаты стамбульского регионального суда от 26 сентября. Суд постановил направить дело на пересмотр, установив, что суд первой инстанции провел судебное разбирательство, допустив ошибки, в частности, не были в достаточной мере исследованы архивы, сообщили юристы.

Дело о вилле "Тарабья" не ограничивается вопросом собственности на один объект недвижимости на Босфоре. Оно рассматривается как прецедентное дело, которое прольет свет на статус российской дипломатической собственности, наследуемой с османских времен до наших дней, а также на вопросы наследственного права и межгосударственных сделок с недвижимостью, отметили ранее юристы.

При повторном рассмотрении дела суду придется рассмотреть большое количество свидетельств - от документов османского периода до кадастровых записей республиканского времени, от дипломатической переписки до документов о наследовании, уточнили они.

Ожидается, что суд вынесет новое решение в результате нового судебного разбирательства, если оно будет обжаловано сторонами, дело будет передано в региональный суд региона, а затем, при необходимости, в Кассационный суд. Окончательное решение будет принято по завершении всех этих этапов.