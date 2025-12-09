Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле пересмотрят дело о статусе виллы, на которую претендует Россия
12:00 09.12.2025
В Стамбуле пересмотрят дело о статусе виллы, на которую претендует Россия
в мире
россия
стамбул
босфор
александр i
россия
стамбул
босфор
в мире, россия, стамбул, босфор, александр i
В мире, Россия, Стамбул, Босфор, Александр I
В Стамбуле пересмотрят дело о статусе виллы, на которую претендует Россия

Суд в Стамбуле проведет первое заседание по пересмотру дела о вилле "Тарабья"

СТАМБУЛ, 9 дек – РИА Новости. Суд в Стамбуле проведет во вторник первое заседание в рамках пересмотра дела о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре, на которую претендуют РФ, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти, сообщили РИА Новости в юридическом бюро Селима Сарыибрагимоглу.
"Стамбульский 20-й суд общей юрисдикции проведет первое заседание во вторник днем. Суд пригласил стороны, чтобы заслушать их, а также определил срок для сбора недостающих сведений", - сообщили в бюро.
Публикация в газете была основана на решении стамбульского 20-го суда общей юрисдикции от 30 января, которое было полностью аннулировано решением шестой палаты стамбульского регионального суда от 26 сентября. Суд постановил направить дело на пересмотр, установив, что суд первой инстанции провел судебное разбирательство, допустив ошибки, в частности, не были в достаточной мере исследованы архивы, сообщили юристы.
Дело о вилле "Тарабья" не ограничивается вопросом собственности на один объект недвижимости на Босфоре. Оно рассматривается как прецедентное дело, которое прольет свет на статус российской дипломатической собственности, наследуемой с османских времен до наших дней, а также на вопросы наследственного права и межгосударственных сделок с недвижимостью, отметили ранее юристы.
При повторном рассмотрении дела суду придется рассмотреть большое количество свидетельств - от документов османского периода до кадастровых записей республиканского времени, от дипломатической переписки до документов о наследовании, уточнили они.
Ожидается, что суд вынесет новое решение в результате нового судебного разбирательства, если оно будет обжаловано сторонами, дело будет передано в региональный суд региона, а затем, при необходимости, в Кассационный суд. Окончательное решение будет принято по завершении всех этих этапов.
Юристы пояснили, что дом с земельным участком был приобретен в 1886 году российским посольством в Стамбуле по высочайшему повелению императора Александра III. Османским законом было запрещено оформлять имущество на государство, поэтому сделку по поручению и от имени России заключал сотрудник российского посольства Николай Свечин на средства, полученные из казны Российской империи. В царское, советское и в наше время вилла "Тарабья" открыто использовалась по назначению для целей внешнеполитических ведомств России и СССР. По преданию, виллу нередко посещал с визитом первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
В мире, Россия, Стамбул, Босфор, Александр I
 
 
