Владимирского депутата будут судить по делу об использовании рабского труда
11:59 09.12.2025 (обновлено: 13:11 09.12.2025)
Владимирского депутата будут судить по делу об использовании рабского труда
Владимирского депутата будут судить по делу об использовании рабского труда
Депутат Собинского муниципального округа Владимирской области Николай Малышев предстанет перед судом по обвинению в похищении, использовании рабского труда,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:59:00+03:00
2025-12-09T13:11:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
собинский район
николай малышев
россия
владимирская область
собинский район
происшествия, россия, владимирская область, собинский район, николай малышев
Происшествия, Россия, Владимирская область, Собинский район, Николай Малышев
Владимирского депутата будут судить по делу об использовании рабского труда

Депутата из Владимирской области будут судить за использование рабского труда

© Фото : СУ СК России по Владимирской области/TelegramОгнестрельное оружие и патроны, обнаруженные в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района
Огнестрельное оружие и патроны, обнаруженные в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : СУ СК России по Владимирской области/Telegram
Огнестрельное оружие и патроны, обнаруженные в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Собинского муниципального округа Владимирской области Николай Малышев предстанет перед судом по обвинению в похищении, использовании рабского труда, поджогах и иных преступлениях, сообщило СУСК по региону.
Об аресте членов преступной группы по делу о мошенничестве и об использовании рабского труда СУСК по Владимирской области сообщило в октябре 2024 года.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя, депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Николая Малышева в совершении, в том числе организованной группой, восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), двух эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия), трех эпизодов ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), семи эпизодов ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что к уголовной ответственности, помимо него, привлекается еще 7 лиц, включая еще одного депутата того же совета.
Как поясняет в своем Telegram-канале прокуратура региона, в настоящее время утверждено обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы. Дело направлено для рассмотрения по существу в Собинский городской суд Владимирской области.
По версии СУСК, Малышев создал организованные преступные группы из лиц своего окружения. Преступления совершались с января 2022 года по октябрь 2024 года.
На автомойке в городе Лакинске, принадлежащей обвиняемому, фигуранты принуждали работать троих мужчин, один из которых был похищен. Обвиняемые не выплачивали потерпевшим заработную плату, за провинности избивали, обливали холодной водой и надевали наручники, уточняет следственное управление.
Как отмечается, узнав, что один из работников стал военнослужащим, фигуранты обманом убедили его передать им банковскую карту с поступавшими выплатами и похитили с его счета более 3,7 миллиона рублей. Кроме того, по указанию Малышева участники группы совершили повреждение и поджоги помещений шиномонтажа, торгового павильона и нескольких автомобилей в Лакинске, а также похитили у местных жителей автомобиль, мотоцикл и квадроцикл. Помимо этого, Малышев незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и патроны, которые вместе с другим охотничьим и травматическим оружием были обнаружены в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района.
По данным СУСК, общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 миллионов рублей. По ходатайствам следователя на автомобили Малышева наложен арест.
Уголовные дела в отношении четырех фигурантов в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве выделены в отдельное производство, их расследование на завершающей стадии.
ПроисшествияРоссияВладимирская областьСобинский районНиколай Малышев
 
 
