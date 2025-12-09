Огнестрельное оружие и патроны, обнаруженные в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района

Владимирского депутата будут судить по делу об использовании рабского труда

РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Собинского муниципального округа Владимирской области Николай Малышев предстанет перед судом по обвинению в похищении, использовании рабского труда, поджогах и иных преступлениях, Депутат Собинского муниципального округа Владимирской области Николай Малышев предстанет перед судом по обвинению в похищении, использовании рабского труда, поджогах и иных преступлениях, сообщило СУСК по региону.

Об аресте членов преступной группы по делу о мошенничестве и об использовании рабского труда СУСК по Владимирской области сообщило в октябре 2024 года.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя, депутата совета народных депутатов Собинского муниципального округа Николая Малышева в совершении, в том числе организованной группой, восемнадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда), ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение), ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), двух эпизодов ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия), трех эпизодов ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), семи эпизодов ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение имущества)", - сообщается в Telegram-канале СУСК.

Уточняется, что к уголовной ответственности, помимо него, привлекается еще 7 лиц, включая еще одного депутата того же совета.

Как поясняет в своем Telegram-канале прокуратура региона, в настоящее время утверждено обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы. Дело направлено для рассмотрения по существу в Собинский городской суд Владимирской области.

По версии СУСК, Малышев создал организованные преступные группы из лиц своего окружения. Преступления совершались с января 2022 года по октябрь 2024 года.

На автомойке в городе Лакинске, принадлежащей обвиняемому, фигуранты принуждали работать троих мужчин, один из которых был похищен. Обвиняемые не выплачивали потерпевшим заработную плату, за провинности избивали, обливали холодной водой и надевали наручники, уточняет следственное управление.

Как отмечается, узнав, что один из работников стал военнослужащим, фигуранты обманом убедили его передать им банковскую карту с поступавшими выплатами и похитили с его счета более 3,7 миллиона рублей. Кроме того, по указанию Малышева участники группы совершили повреждение и поджоги помещений шиномонтажа, торгового павильона и нескольких автомобилей в Лакинске, а также похитили у местных жителей автомобиль, мотоцикл и квадроцикл. Помимо этого, Малышев незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие и патроны, которые вместе с другим охотничьим и травматическим оружием были обнаружены в схроне в районе деревни Теплиново Собинского района

По данным СУСК, общий ущерб от действий фигурантов составил около 7 миллионов рублей. По ходатайствам следователя на автомобили Малышева наложен арест.