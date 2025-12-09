Студента, оформлявшего займы после взлома аккаунтов, будут судить на Алтае

"Для этого он приобретал из неустановленных источников чужие sim-карты, а после вычислял, какие из них прошлые владельцы перед прекращением использования не отвязали от личных кабинетов на портале государственных услуг. Затем злоумышленник задействовал номера таких телефонов для взлома связанных с ними аккаунтов в интернет-сервисе, брал оттуда персональные данные граждан и пользовался ими для оформления кредитов в различных микрофинансовых организациях", - отмечают в МВД-Медиа.