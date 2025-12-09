Рейтинг@Mail.ru
11:37 09.12.2025 (обновлено: 11:38 09.12.2025)
Студента, оформлявшего займы после взлома аккаунтов, будут судить на Алтае
Студента тюменского вуза, оформлявшего займы на россиян после взлома их аккаунтов на портале госуслуг, будут судить в Алтайском крае, его обвиняют в 20 эпизодах
происшествия
алтайский край
барнаул
тобольск
алтайский край
барнаул
тобольск
происшествия, алтайский край, барнаул, тобольск
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Тобольск
Студента, оформлявшего займы после взлома аккаунтов, будут судить на Алтае

На Алтае будут судить студента за оформление сайтов с помощью взлома "Госуслуг"

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 дек - РИА Новости. Студента тюменского вуза, оформлявшего займы на россиян после взлома их аккаунтов на портале госуслуг, будут судить в Алтайском крае, его обвиняют в 20 эпизодах мошенничества, сообщает МВД-Медиа.
"Юношу, оформлявшего займы на россиян после взлома их аккаунтов на портале госуслуг, осудят в Барнауле… Завершено расследование уголовного дела о 20 эпизодах мошенничества и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Обвинение в совершении указанных преступлений предъявлено 19-летнему жителю Тобольска, обучающемуся на втором курсе одного из тюменских вузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что студент оформлял кредиты на россиян без их ведома.
"Для этого он приобретал из неустановленных источников чужие sim-карты, а после вычислял, какие из них прошлые владельцы перед прекращением использования не отвязали от личных кабинетов на портале государственных услуг. Затем злоумышленник задействовал номера таких телефонов для взлома связанных с ними аккаунтов в интернет-сервисе, брал оттуда персональные данные граждан и пользовался ими для оформления кредитов в различных микрофинансовых организациях", - отмечают в МВД-Медиа.
Займы фигурант похищал, задействуя посредников и криптокошельки. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. При обыске у студента изъяли 630 sim-карт, ноутбук, множество мобильных телефонов и банковских карт.
"В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
ПроисшествияАлтайский крайБарнаулТобольск
 
 
