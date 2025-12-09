Рейтинг@Mail.ru
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:38 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/strategiya-2060707300.html
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения к 2030 году должна стать технологическая независимость в этой сфере на уровне 80%, говорится в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:38:00+03:00
2025-12-09T03:38:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20251209/ugrozy-2060704839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения

Стратегия обеспечит уровень технологической независимости здравоохранения в 80%

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения к 2030 году должна стать технологическая независимость в этой сфере на уровне 80%, говорится в стратегии, которую утвердил президент России Владимир Путин.
Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Ожидаемыми результатами реализации настоящей стратегии к 2030 году должны стать:... достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения - 80%", - говорится в документе.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Стратегия назвала угрозы нацбезопасности России в здравоохранении
02:57
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала