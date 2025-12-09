https://ria.ru/20251209/strategiya-2060707300.html
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Результатом реализации Стратегии развития здравоохранения к 2030 году должна стать технологическая независимость в этой сфере на уровне 80%, говорится в... РИА Новости, 09.12.2025
Названы результаты реализации Стратегии развития здравоохранения
Стратегия обеспечит уровень технологической независимости здравоохранения в 80%