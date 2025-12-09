Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
02:31 09.12.2025 (обновлено: 03:26 09.12.2025)
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования... РИА Новости, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в России до 2030 года, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", — говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин переименовал Совет по защите нацинтересов в Арктике
00:04
При этом в документе указывается, что зависимость от иностранного сырья и комплектующих при производстве лекарств и медицинских изделий признается угрозой национальной безопасности России.
Результатом же реализации Стратегии должен стать рост до 90% доли применения отечественных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Согласно указу, глава государства постановил правительству в 6-месячный срок утвердить план мероприятий по реализации утвержденного документа.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Вчера, 23:02
 
Россия Владимир Путин Здоровье - Общество
 
 
