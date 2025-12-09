Рейтинг@Mail.ru
Степашин оценил новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/stepashin-2060709361.html
Степашин оценил новую стратегию нацбезопасности США
Степашин оценил новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 09.12.2025
Степашин оценил новую стратегию нацбезопасности США
Бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил РИА Новости, что рад новой стратегии национальной безопасности США, где РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:11:00+03:00
2025-12-09T04:11:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей степашин
дмитрий медведев
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_7951faec02a54e572e84615b4e9ba7c8.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060675772.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_bd16c7a59cf67b258c5424aa7017d92e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), сергей степашин, дмитрий медведев, ассоциация юристов россии
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Степашин, Дмитрий Медведев, Ассоциация юристов России
Степашин оценил новую стратегию нацбезопасности США

Степашин рад новой стратегии нацбезопасности США

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин заявил РИА Новости, что рад новой стратегии национальной безопасности США, где "о России плохо не говорят".
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Документ радикально пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал, что впервые за много лет РФ в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности.
"Да, где о России плохо не говорят. Да, я этому рад", - сказал Степашин, отвечая на просьбу прокомментировать новую стратегию нацбезопасности США.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США
Вчера, 20:48
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей СтепашинДмитрий МедведевАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала