МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка может быть причастна армия США.
"Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия", - написала Оуэнс на своей странице в соцсети Instagram*.
Оуэнс пояснила, что получила на свою электронную почту письмо якобы от американского военного, которое позволит "раскрыть дело" об убийстве Кирка. Детали журналистка пообещала опубликовать позднее.
Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская