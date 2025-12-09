К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка может быть причастна армия США.

Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия", - написала Оуэнс на своей странице в соцсети Instagram*.

Оуэнс пояснила, что получила на свою электронную почту письмо якобы от американского военного, которое позволит "раскрыть дело" об убийстве Кирка. Детали журналистка пообещала опубликовать позднее.

Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.