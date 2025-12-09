Рейтинг@Mail.ru
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 09.12.2025
22:00 09.12.2025
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 09.12.2025
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс
Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка может быть причастна армия США. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
россия
украина
чарли кирк
кэндис оуэнс
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
сша
россия
украина
в мире, сша, россия, украина, чарли кирк, кэндис оуэнс, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Россия, Украина, Чарли Кирк, Кэндис Оуэнс, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
К убийству Кирка может быть причастна армия США, считает Кэндис Оуэнс

Подруга Кирка Кэндис Оуэнс заявила, что в его убийстве замешана армия США

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс утверждает, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка может быть причастна армия США.
"Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия", - написала Оуэнс на своей странице в соцсети Instagram*.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Дуров назвал теорию о причастности Франции к смерти Кирка правдоподобной
23 ноября, 21:24
Оуэнс пояснила, что получила на свою электронную почту письмо якобы от американского военного, которое позволит "раскрыть дело" об убийстве Кирка. Детали журналистка пообещала опубликовать позднее.
Правоконсервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа - 31-летнего Кирка - смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявили 22-летнему Тайлеру Робинсону. Прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Макроны заказали ее убийство: новые сенсационные заявления Кэндис Оуэнс
26 ноября, 17:39
 
В миреСШАРоссияУкраинаЧарли КиркКэндис ОуэнсДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
