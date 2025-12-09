Рейтинг@Mail.ru
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 09.12.2025
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
Разрешение конфликта РФ и Украины остается важнейшим приоритетом для президента США Дональда Трампа, сообщила зампредставителя США при ООН Дженнифер Лосетта.
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа

Представитель США при ООН Лосетта: Трамп хочет прекратить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ООН, 9 дек – РИА Новости. Разрешение конфликта РФ и Украины остается важнейшим приоритетом для президента США Дональда Трампа, сообщила зампредставителя США при ООН Дженнифер Лосетта.
"Прекращение российско-украинской войны остается важнейшим приоритетом для президента Трампа", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Лосетта отметила, что США работают "на всех уровнях", чтобы положить конец боевым действиям.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
