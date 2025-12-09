https://ria.ru/20251209/ssha-2060965249.html
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа - РИА Новости, 09.12.2025
В США назвали решение конфликта на Украине приоритетом Трампа
Разрешение конфликта РФ и Украины остается важнейшим приоритетом для президента США Дональда Трампа, сообщила зампредставителя США при ООН Дженнифер Лосетта. РИА Новости, 09.12.2025
Представитель США при ООН Лосетта: Трамп хочет прекратить конфликт на Украине