Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) задалась вопросом, как США могут не финансировать гонения на УПЦ, если дают деньги правительству, которое этим занимается.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
