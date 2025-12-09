Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
21:20 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060962643.html
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) задалась вопросом, как США могут не финансировать гонения на УПЦ, если... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:20:00+03:00
2025-12-09T21:20:00+03:00
сша
украина
флорида
анна паулина луна
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
https://ria.ru/20251205/upts-2060165106.html
сша
украина
флорида
сша, украина, флорида, анна паулина луна, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины
США, Украина, Флорида, Анна Паулина Луна, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины
Конгрессвумен заявила о финансировании США гонений на христиан на Украине

Конгрессвумен Луна заявила о косвенном финансировании США гонений на УПЦ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАнна Паулина Луна
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от Флориды) задалась вопросом, как США могут не финансировать гонения на УПЦ, если дают деньги правительству, которое этим занимается.
"Итак, скажите мне, как США могут не финансировать гонения на христиан на Украине, когда мы фактически посылаем деньги правительству, которое это делает? Перестаньте отдавать деньги американских налогоплательщиков Украине", - написала она в соцсети Х.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Верующие канонической Украинской православной церкви отстояли от захвата рейдеров и силовиков Спасо-Преображенский монастырь в селе Княжичи Броварского района Киевской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Верующие УПЦ отстояли Спасо-Преображенский монастырь под Киевом
5 декабря, 17:19
 
СШАУкраинаФлоридаАнна Паулина ЛунаУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности Украины
 
 
