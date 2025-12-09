https://ria.ru/20251209/ssha-2060862696.html
Мадуро напуган из-за действий администрации Трампа, считает Белый дом
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сильно напуган из-за действий администрации президента США Дональда Трампа, и у него есть для этого причины, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, это правда, что Николас Мадуро очень напуган, и он должен быть", - сказала Левитт в эфире телеканала Fox News.
Американский президент Дональд Трамп 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.