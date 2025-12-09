Рейтинг@Mail.ru
Венгрия поддерживает переговоры России и США по Украине, заявил Сийярто
14:24 09.12.2025 (обновлено: 14:34 09.12.2025)
Венгрия поддерживает переговоры России и США по Украине, заявил Сийярто
Венгрия поддерживает переговоры России и США по Украине, заявил Сийярто

Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Венгрия поддерживает переговоры Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию, уверена, что они приведут к миру, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Абсолютно полностью поддерживаем российско-американские переговоры на эту тему. Уверены, что российско-американский диалог приведет к миру", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровы в Москве.
Сийярто также выразил уверенность, что после завершения конфликта на Украине будет снят санкционный режим против России. По его словам, из-за действий Европы эти ограничительные меры длились слишком долго.
"Мы знали, что достижение мира не было легким и не будет легким. Знаем, что те, кто до этого препятствовал мирным инициативам, будут продолжать это делать, но мы попробуем этому воспрепятстовать", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лавров заявил о росте товарооборота между Россией и Венгрией
В миреВенгрияУкраинаМоскваПетер СийяртоСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
