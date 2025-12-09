Рейтинг@Mail.ru
США готовы усилить давление на Украину, считает эксперт
12:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060778780.html
США готовы усилить давление на Украину, считает эксперт
США готовы усилить давление на Украину, считает эксперт - РИА Новости, 09.12.2025
США готовы усилить давление на Украину, считает эксперт
Содержание новой стратегии национальной безопасности США указывает на то, что Вашингтон, вероятно, готов усилить давление на Киев и Европу, а также предоставить РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
россия
европа
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
сша
россия
европа
в мире, сша, россия, европа, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
США готовы усилить давление на Украину, считает эксперт

Мамедов: США новой доктриной заявили о готовности усилить давление на Украину

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Содержание новой стратегии национальной безопасности США указывает на то, что Вашингтон, вероятно, готов усилить давление на Киев и Европу, а также предоставить России дополнительные гарантии для достижения мирного урегулирования на Украине, считает зарубежный научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Эльдар Мамедов.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"Если изначального предложения (плана США по Украине - ред.) окажется недостаточно, то, как следует из логики стратегии нацбезопасности, Вашингтон, возможно, готов увеличить давление на Киев и Европу или предложить Москве дополнительные гарантии для достижения своей главной цели - закончить войну", - написал Мамедов в статье для журнала American Conservative.
По его мнению, публикация новой стратегии вызвала "бурю негодования" в правящих кругах Киева и Европы, а также смесь возмущения и отрицания у союзников США по ту сторону Атлантики. Как пишет эксперт, такая реакция говорит о фундаментальном противостоянии между закоренелым идеализмом одних и зарождающимся реализмом других.
"Если коротко, то теперь Вашингтон намерен насильно вернуть в стратегическую реальность союзников, которые, по его мнению, потеряли с ней связь", - полагает Мамедов.
Эксперт подчеркнул, что время, когда США обеспечивали фантазии Европы в сфере безопасности, уже прошло.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
В мире, США, Россия, Европа, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
 
 
