В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах

"Министерство внутренней безопасности США обращает внимание на самых опасных преступников-иностранцев, арестованных ICE. Под руководством министра (Кристи - ред.) Ноем усердные сотрудники МВБ и ICE выполняют обещание президента (Дональда - ред.) Трампа и проводят массовые депортации, начиная с самых опасных преступников, в том числе тех нелегальных иммигрантов, которых вы видите здесь", - говорится в сообщении на главной-странице интернет-портала.