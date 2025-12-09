Рейтинг@Mail.ru
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060743230.html
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах - РИА Новости, 09.12.2025
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало сайт "Худшие из худших" с информацией об арестованных иммиграционной и таможенной полицией (ICE)... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:18:00+03:00
2025-12-09T10:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
https://ria.ru/20250825/ssha-2037551374.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах

В США запустили сайт "Худшие из худших" с данными об арестованных нелегалах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало сайт "Худшие из худших" с информацией об арестованных иммиграционной и таможенной полицией (ICE) нелегальных иммигрантах, совершивших тяжкие преступления.
«
"Министерство внутренней безопасности США обращает внимание на самых опасных преступников-иностранцев, арестованных ICE. Под руководством министра (Кристи - ред.) Ноем усердные сотрудники МВБ и ICE выполняют обещание президента (Дональда - ред.) Трампа и проводят массовые депортации, начиная с самых опасных преступников, в том числе тех нелегальных иммигрантов, которых вы видите здесь", - говорится в сообщении на главной-странице интернет-портала.
Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин сообщила телеканалу Fox News, что сайт нацелен на то, чтобы проинформировать американское общество о характере преступлений, совершенных арестованными нелегалами.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
США потратят 100 миллионов долларов на борьбу с мигрантами, пишут СМИ
25 августа, 21:18
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала