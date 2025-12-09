В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США создало сайт "Худшие из худших" с информацией об арестованных иммиграционной и таможенной полицией (ICE) нелегальных иммигрантах, совершивших тяжкие преступления.
«
"Министерство внутренней безопасности США обращает внимание на самых опасных преступников-иностранцев, арестованных ICE. Под руководством министра (Кристи - ред.) Ноем усердные сотрудники МВБ и ICE выполняют обещание президента (Дональда - ред.) Трампа и проводят массовые депортации, начиная с самых опасных преступников, в том числе тех нелегальных иммигрантов, которых вы видите здесь", - говорится в сообщении на главной-странице интернет-портала.
Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин сообщила телеканалу Fox News, что сайт нацелен на то, чтобы проинформировать американское общество о характере преступлений, совершенных арестованными нелегалами.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.