СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
10:08 09.12.2025
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
2025
сша
США
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов

Reuters: США хотят создать заводы для производства критически важных минералов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные США заявили о планах создания небольших перерабатывающих заводов для производства критически важных минералов, используемых для производства пуль, передает агентство Рейтер.
"Американские военные заявили о планах создания парка небольших перерабатывающих заводов для производства критически важных минералов, используемых для производства пуль, брони и других видов оружия", - говорится в публикации.
По данным агентства, такой шаг направлен на развитие внутренних источников материалов, которые долгое время контролировались китайскими горнодобывающими компаниями.
Как отмечается, такой небольшой масштаб позволит получить доступ к постоянному потоку материалов, не полагаясь на коммерческие заводы.
США
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
