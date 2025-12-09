https://ria.ru/20251209/ssha-2060740384.html
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов - РИА Новости, 09.12.2025
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
Военные США заявили о планах создания небольших перерабатывающих заводов для производства критически важных минералов, используемых для производства пуль,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:08:00+03:00
2025-12-09T10:08:00+03:00
2025-12-09T10:11:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:165:2734:1703_1920x0_80_0_0_7a1f55ef73c5a0233ec474f91675e98d.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060047192.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034868098_0:0:2437:1828_1920x0_80_0_0_4d4dca2b9b5b32c5d4503f97dbb3a529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
СМИ: США хотят построить заводы для производства важных минералов
Reuters: США хотят создать заводы для производства критически важных минералов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Военные США заявили о планах создания небольших перерабатывающих заводов для производства критически важных минералов, используемых для производства пуль, передает агентство Рейтер
.
"Американские военные заявили о планах создания парка небольших перерабатывающих заводов для производства критически важных минералов, используемых для производства пуль, брони и других видов оружия", - говорится в публикации.
По данным агентства, такой шаг направлен на развитие внутренних источников материалов, которые долгое время контролировались китайскими горнодобывающими компаниями.
Как отмечается, такой небольшой масштаб позволит получить доступ к постоянному потоку материалов, не полагаясь на коммерческие заводы.