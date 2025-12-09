Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США

По версии следствия, в 2010 и 2012 годах аферист выманил у своей знакомой деньги, обещая вложить их в выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. Женщина перечислила ему 123 миллиона рублей, после чего Сямиуллин скрылся. Его объявили в международный розыск.