Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США - РИА Новости, 09.12.2025
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США
США выслали россиянина, обвиняемого в мошенничестве, его задержали по прилете в Москву, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:36:00+03:00
2025-12-09T09:36:00+03:00
2025-12-09T11:29:00+03:00
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США
