09:36 09.12.2025 (обновлено: 11:29 09.12.2025)
Обвиняемого в мошенничестве россиянина депортировали из США
США выслали россиянина, обвиняемого в мошенничестве, его задержали по прилете в Москву, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.12.2025
россия
сша
москва
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
россия, сша, москва, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф
Россия, США, Москва, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США выслали россиянина, обвиняемого в мошенничестве, его задержали по прилете в Москву, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
"По инициативе Генпрокуратуры Российской Федерации из США депортирован гражданин России Заир Сямиуллин. Он обвиняется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", — говорится в релизе.
Сегодня Сямиуллина задержали в столичном аэропорту Домодедово, добавили в ведомстве.
По версии следствия, в 2010 и 2012 годах аферист выманил у своей знакомой деньги, обещая вложить их в выгодные бизнес-проекты в сфере производства пищевой продукции и пластиковых труб. Женщина перечислила ему 123 миллиона рублей, после чего Сямиуллин скрылся. Его объявили в международный розыск.
