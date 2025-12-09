Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС - РИА Новости, 09.12.2025
07:02 09.12.2025
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС
Конфликт между США и Европейским союзом ускоряет процесс деградации НАТО, а Запад пересматривает собственную систему безопасности на фоне боевых действий на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:02:00+03:00
2025-12-09T07:02:00+03:00
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС

Аналитик Озер: конфликт США и ЕС ускоряет распад НАТО

Флаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Конфликт между США и Европейским союзом ускоряет процесс деградации НАТО, а Запад пересматривает собственную систему безопасности на фоне боевых действий на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Президент Чехии Петр Павел ранее допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС
Вчера, 05:35
По словам Озера, необходимо разделять инциденты с беспилотниками и возможные ситуации с боевой авиацией. Он отметил, что любые дроны неизвестного происхождения, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, действительно будут сбиты.
Собеседник агентства считает, что вероятность инцидентов с участием российских самолётов "остаётся высокой", однако в таком случае речь, скорее всего, может идти об инициативе отдельных государств, а не о коллективном решении НАТО.
В качестве примера Озер привёл инцидент 2015 года, когда турецкими ВВС был сбит российский Су-24 на турецко-сирийской границе. Он подчеркнул, что позднее выяснилось: операция осуществлялась группой военных, связанной с организацией FETÖ, и имела серьёзные негативные последствия для Турции.
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине
7 декабря, 23:41
"На фоне обсуждений о создании европейской армии нарастающий конфликт интересов между Вашингтоном и Брюсселем ускоряет распад НАТО как единой структуры. Новые военно-стратегические форматы, которые активно продвигает Лондон - прежде всего в сотрудничестве с Украиной и Норвегией, - могут усилить напряжённость на востоке Европы", - считает Озер.
Эксперт допускает, что именно британские ВВС могли бы пойти на провокационные действия в районе Балтийского моря.
Озер отметил, что европейская концепция безопасности переживает коренной пересмотр, сравнив ситуацию с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне. По его словам, Европа вступает в "чрезвычайно сложный и критический этап".
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Принуждение Киева к миру от США вынуждены учитывать в ЕС, заявил Рыженков
7 декабря, 22:32
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные беспочвенные обвинения, заявлял, что о сценарии, при котором страны НАТО якобы готовы сбивать российские самолеты, даже не хочется говорить. При этом он настоятельно подчеркнул, что все полеты российские военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Европейцы негласно согласны с критикой ЕС от США, заявили в Бельгии
7 декабря, 18:49
 
