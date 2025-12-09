АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Конфликт между США и Европейским союзом ускоряет процесс деградации НАТО, а Запад пересматривает собственную систему безопасности на фоне боевых действий на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.

Президент Чехии Петр Павел ранее допустил, что в будущем НАТО будет сбивать российские самолеты и беспилотники, оправдав эти действия альянса якобы возможным нарушением воздушного пространства со стороны РФ

По словам Озера, необходимо разделять инциденты с беспилотниками и возможные ситуации с боевой авиацией. Он отметил, что любые дроны неизвестного происхождения, нарушающие воздушное пространство стран НАТО, действительно будут сбиты.

Собеседник агентства считает, что вероятность инцидентов с участием российских самолётов "остаётся высокой", однако в таком случае речь, скорее всего, может идти об инициативе отдельных государств, а не о коллективном решении НАТО.

В качестве примера Озер привёл инцидент 2015 года, когда турецкими ВВС был сбит российс кий С у-24 на турецко-сирийской границе. Он подчеркнул, что позднее выяснилось: операция осуществлялась группой военных, связанной с организацией FETÖ, и имела серьёзные негативные последствия для Турции

"На фоне обсуждений о создании европейской армии нарастающий конфликт интересов между Вашингтоном Брюсселем ускоряет распад НАТО как единой структуры. Новые военно-стратегические форматы, которые активно продвигает Лондон - прежде всего в сотрудничестве с Украиной Норвегией , - могут усилить напряжённость на востоке Европы", - считает Озер.

Эксперт допускает, что именно британские ВВС могли бы пойти на провокационные действия в районе Балтийского моря

Озер отметил, что европейская концепция безопасности переживает коренной пересмотр, сравнив ситуацию с периодом, предшествовавшим Второй мировой войне. По его словам, Европа вступает в "чрезвычайно сложный и критический этап".

СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании , Норвегии и Германии . В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Кроме того, Эстония бездоказательно заявляла о якобы нарушении своего воздушного пространства, несмотря на то, что Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истр ебител я МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область , а полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , комментируя ранее подобные беспочвенные обвинения, заявлял, что о сценарии, при котором страны НАТО якобы готовы сбивать российские самолеты, даже не хочется говорить. При этом он настоятельно подчеркнул, что все полеты российские военные самолеты осуществляют в строгом соответствии с международными правилами.