Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС - РИА Новости, 09.12.2025
05:35 09.12.2025
Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС
Администрация США рассматривает смену действующей европейской политической элиты как условие для восстановления полноценных отношений между Вашингтоном и... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
европа
венгрия
виктор орбан
дональд трамп
мирный план сша по украине
сша
европа
венгрия
в мире, сша, европа, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС

Обозреватель Кыргын: США обуславливают обновление отношений с ЕС сменой элиты

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Администрация США рассматривает смену действующей европейской политической элиты как условие для восстановления полноценных отношений между Вашингтоном и Брюсселем, именно этим объясняется отсутствие поддержки инициатив ЕС по украинскому конфликту, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Кыргын.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Пушков назвал стратегию безопасности США фактом разногласий с ЕС по Украине
7 декабря, 23:41
"Президент США Дональд Трамп исходит из того, что для "перезагрузки" связей между США и Европой необходимо устранение нынешней элиты. Трамп не поддерживает Европу в ее политике по Украине, оставляя ее наедине с Россией и рассчитывая на усиление крайне правых сил, настроенных против мигрантов и международной интеграции", - считает собеседник РИА Новости.
По мнению обозревателя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "идеальным партнером" для Трампа, а распространение его политической модели на весь континент может стать частью более широкой трансформации европейской политики. Исследования, по словам Кыргына, подтверждают, что этот тренд набирает силу.
Эксперт считает, что новая основа возможного сближения США и Европы не будет связана с традиционной антироссийской повесткой. На первый план, как он предполагает, могут выйти проекты экономического и стратегического сотрудничества, включая инвестиции в арктический регион.
Кыргын также допускает, что потенциальный "мир" между США, Россией и Европой может открыть путь к координации действий в других глобальных направлениях. В частности, он полагает, что Вашингтон и европейские столицы могут стремиться к постепенной изоляции Китая, а затем - к более жесткому сдерживанию его влияния в Азии.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Принуждение Киева к миру от США вынуждены учитывать в ЕС, заявил Рыженков
7 декабря, 22:32
 
