Эксперт объяснил, чем США обуславливают обновление отношений с ЕС

АНКАРА, 9 дек – РИА Новости. Администрация США рассматривает смену действующей европейской политической элиты как условие для восстановления полноценных отношений между Вашингтоном и Брюсселем, именно этим объясняется отсутствие поддержки инициатив ЕС по украинскому конфликту, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Кыргын.

Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.

"Президент США Дональд Трамп исходит из того, что для "перезагрузки" связей между США и Европой необходимо устранение нынешней элиты. Трамп не поддерживает Европу в ее политике по Украине, оставляя ее наедине с Россией и рассчитывая на усиление крайне правых сил, настроенных против мигрантов и международной интеграции", - считает собеседник РИА Новости.

По мнению обозревателя, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "идеальным партнером" для Трампа , а распространение его политической модели на весь континент может стать частью более широкой трансформации европейской политики. Исследования, по словам Кыргына, подтверждают, что этот тренд набирает силу.

Эксперт считает, что новая основа возможного сближения США Европы не будет связана с традиционной антироссийской повесткой. На первый план, как он предполагает, могут выйти проекты экономического и стратегического сотрудничества, включая инвестиции в арктический регион.