СМИ: США заявили, что сократят поддержку Киева после траншей по кредиту G7

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. США сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, о которых договорились в прошлом году, пишет издание Politico.

"Во время встречи (с главами минфинов стран "Большой семерки". — Прим. ред.) Штаты заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей от G7 , о котором договорилась администрация (бывшего президента США. — Прим. ред.) Байдена", — сообщило СМИ со ссылкой на дипломата из ЕС.

В прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

Как подсчитало РИА Новости, по состоянию на 2 декабря члены "Группы семи" перевели Украине по этой схеме уже 34,8 миллиарда долларов.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".