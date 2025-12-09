https://ria.ru/20251209/ssha-2060710172.html
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины
Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире РИА Новости, 09.12.2025
Политолог Бааб: Зеленский может решиться на побег из-за кризиса на Украине