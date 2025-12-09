Рейтинг@Mail.ru
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060710172.html
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины - РИА Новости, 09.12.2025
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины
Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:22:00+03:00
2025-12-09T04:22:00+03:00
в мире
украина
израиль
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787744_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_4e40235a439f6cf2c639f69dd9b0019a.jpg
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060699869.html
https://ria.ru/20251208/ukraina-2060660230.html
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787744_751:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_e33ffad151f20011e1249717eb6ecefc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, дело миндича
В мире, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Дело Миндича
"Единственная надежда": в США раскрыли детали бегства Зеленского с Украины

Политолог Бааб: Зеленский может решиться на побег из-за кризиса на Украине

© Фото : Volodymyr Zelenskyy/XВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Volodymyr Zelenskyy/X
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться сбежать с Украины, такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну", — пояснил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Долго не продержатся": в Киеве рассказали о катастрофе на Украине
01:24
По словам эксперта, нет никакой надежды, что украинская армия может переломить ход СВО, поэтому Зеленскому ничего не остается, как бежать из страны, чтобы попытаться спастись от последствий неудач на фронте.
Вчера журнал The National Interest сообщил, что неудачи ВСУ на фронте и непрекращающееся давление могут вынудить главу киевского режима бежать в Израиль.
Журналист Пол Стейган, в свою очередь, писал, что США планируют избавиться от Зеленского из-за его нежелания принимать позицию Вашингтона по украинскому конфликту.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На Украине считают, что Зеленский оказался в цугцванге, сообщает Sky News
Вчера, 19:02
 
В миреУкраинаИзраильСШАВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала