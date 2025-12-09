Рейтинг@Mail.ru
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США
03:46 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060707934.html
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США
Семидесятиоднолетний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку.
2025-12-09T03:46:00+03:00
сша, роберт кеннеди, рональд рейган
США, Роберт Кеннеди, Рональд Рейган
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

Семидесятиоднолетний Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Семидесятиоднолетний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку.
Все прошло в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана: сначала министры рассказали об инвестициях в американские авиагавани, а после – устроили состязание по подтягиваниям.
Кеннеди-младший смог подтянуться 20 раз (последнее подтягивание далось 71-летнему министру с трудом), 54-летний Даффи сделал 10 подтягиваний, а вот его дочка – 13.
Больше всех подтянулся фитнес-блогер Пол Саладино, также присутсвовавший на мероприятии (21 подтягивание).
Представители прессы не рискнули тягаться с чиновниками.
