Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Семидесятиоднолетний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку.

Все прошло в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана : сначала министры рассказали об инвестициях в американские авиагавани, а после – устроили состязание по подтягиваниям.

Кеннеди-младший смог подтянуться 20 раз (последнее подтягивание далось 71-летнему министру с трудом), 54-летний Даффи сделал 10 подтягиваний, а вот его дочка – 13.

Больше всех подтянулся фитнес-блогер Пол Саладино, также присутсвовавший на мероприятии (21 подтягивание).