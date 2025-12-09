https://ria.ru/20251209/ssha-2060707934.html
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США - РИА Новости, 09.12.2025
Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях главу минтранса США
Семидесятиоднолетний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку. РИА Новости, 09.12.2025
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Семидесятиоднолетний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший одолел в подтягиваниях 54-летнего министра транспорта Шона Даффи и его дочку.
Все прошло в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана
: сначала министры рассказали об инвестициях в американские авиагавани, а после – устроили состязание по подтягиваниям.
Кеннеди-младший смог подтянуться 20 раз (последнее подтягивание далось 71-летнему министру с трудом), 54-летний Даффи сделал 10 подтягиваний, а вот его дочка – 13.
Больше всех подтянулся фитнес-блогер Пол Саладино, также присутсвовавший на мероприятии (21 подтягивание).
Представители прессы не рискнули тягаться с чиновниками.