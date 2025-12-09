МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Внеочередная встреча так называемой "коалиции желающих" не сможет помочь Киеву разработать стратегию по затягиваю конфликта на Украине, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Это последний шанс для (Канцлера ФРГ Фридриха. — Прим.ред.) Мерца и прочих! Они ("Коалиция желающих". — Прим.ред.) должны придумать, как затянуть войну, но они не смогут — и в итоге мир установится путем разгрома Киева на поле боя, а Зеленскому придется покинуть страну", — заявил он.
По словам эксперта, европейские политики теряют свой рейтинг и стремятся изо всех сил сбалансировать ситуацию за счет якобы успехов во внешней политике.
В понедельник Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.