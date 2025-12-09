СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гражданка Украины Виктория Булавина задержана в США из-за истечения срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS), сообщает телеканал NBC.
Согласно телеканалу, она прибыла в США в 2022 году в качестве беженца, а на следующий год получила временно защищенный статус (TPS). По словам супруга задержанной, в январе, за три месяца до истечения срока действия статуса, Булавина подала заявление на его продление. Как утверждает адвокат задержанной, на онлайн портале женщине сообщили, что решение о продлении должно быть принято в течение двух недель. Однако в марте Служба гражданства и иммиграции США назначила ей собеседование по поводу грин-карты на 4 декабря.
"В прошлый четверг Виктория Булавина, беженка с Украины, и ее муж Виктор Король пришли в Службу гражданства и иммиграции США на прием по вопросу грин-карты. Но Король уехал без нее, поскольку ее задержали иммиграционные власти", - говорится в сообщении телеканала.
По словам мужа Булавиной, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что причиной задержания стало истечение срока действия ее временно защищенного статуса.
По данным телеканала, Булавина в настоящее время находится в центре содержания под стражей Отай-Меса в Сан-Диего.
В ноябре агентство Рейтер передавало, что почти 200 тысяч украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери своего правового статуса в стране в связи с задержками в рассмотрении заявлений на его продление при администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
