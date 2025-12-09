Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:08 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060702262.html
СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты
СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты - РИА Новости, 09.12.2025
СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты
Гражданка Украины Виктория Булавина задержана в США из-за истечения срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS), сообщает телеканал... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:08:00+03:00
2025-12-09T02:08:00+03:00
в мире
сша
украина
сан-диего
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_4a1cc1e4e3561ad77b48889a51984559.jpg
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041414472.html
https://ria.ru/20250908/tramp-2040555041.html
сша
украина
сан-диего
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593871088_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_5e2153cfa82c8ab99ebdb22f877c12e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, сан-диего, дональд трамп, nbc
В мире, США, Украина, Сан-Диего, Дональд Трамп, NBC
СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты

NBC: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гражданка Украины Виктория Булавина задержана в США из-за истечения срока действия предоставленного ей временно защищенного статуса (TPS), сообщает телеканал NBC.
Согласно телеканалу, она прибыла в США в 2022 году в качестве беженца, а на следующий год получила временно защищенный статус (TPS). По словам супруга задержанной, в январе, за три месяца до истечения срока действия статуса, Булавина подала заявление на его продление. Как утверждает адвокат задержанной, на онлайн портале женщине сообщили, что решение о продлении должно быть принято в течение двух недель. Однако в марте Служба гражданства и иммиграции США назначила ей собеседование по поводу грин-карты на 4 декабря.
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ раскрыли подробности об отце украинки, убитой в США
12 сентября, 12:08
"В прошлый четверг Виктория Булавина, беженка с Украины, и ее муж Виктор Король пришли в Службу гражданства и иммиграции США на прием по вопросу грин-карты. Но Король уехал без нее, поскольку ее задержали иммиграционные власти", - говорится в сообщении телеканала.
По словам мужа Булавиной, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что причиной задержания стало истечение срока действия ее временно защищенного статуса.
По данным телеканала, Булавина в настоящее время находится в центре содержания под стражей Отай-Меса в Сан-Диего.
В ноябре агентство Рейтер передавало, что почти 200 тысяч украинцев, въехавших в США с 2022 года, оказались под угрозой потери своего правового статуса в стране в связи с задержками в рассмотрении заявлений на его продление при администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Белый дом возложил на демократов вину за убийство украинки в США
8 сентября, 23:21
 
В миреСШАУкраинаСан-ДиегоДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала