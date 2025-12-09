СМИ: украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты

По словам мужа Булавиной, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что причиной задержания стало истечение срока действия ее временно защищенного статуса.

В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.