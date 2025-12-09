СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на украинские источники.
По информации издания, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер хотели получить от главы киевского режима четкое согласие по поводу мирного урегулирования.
Как сказал неназванный украинский чиновник, американская сторона якобы пыталась убедить Зеленского уступить России территорию Донбасса.
«
"Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял все это во время телефонного звонка", — приводит издание его слова.
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей администрации был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил российский лидер, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский лидер, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план Вашингтона может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Москвой этот текст на данный момент не обсуждается.
По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Путин отмечал, что такая позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.