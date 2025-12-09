Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки - РИА Новости, 09.12.2025
00:55 09.12.2025 (обновлено: 01:06 09.12.2025)
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
дело миндича
в мире, сша, россия, донбасс, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, дело миндича
В мире, США, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дело Миндича
Axios: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на украинские источники.
По информации издания, в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотели получить от Зеленского четкое согласие по поводу мирного урегулирования. По мнению неназванного украинского чиновника, американская сторона якобы пыталась убедить Зеленского уступить России территорию Донбасса.
"Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял всё это во время телефонного звонка", - цитирует издание украинского чиновника.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Киев и ЕС готовят свой план урегулирования к 9 декабря, заявил Зеленский
В миреСШАРоссияДонбассВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред КушнерДело Миндича
 
 
