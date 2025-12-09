https://ria.ru/20251209/ssha-2060697979.html
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
Соединенные Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:55:00+03:00
2025-12-09T00:55:00+03:00
2025-12-09T01:06:00+03:00
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
Axios: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки