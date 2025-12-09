Рейтинг@Mail.ru
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/ssha-2060695257.html
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом - РИА Новости, 09.12.2025
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом
Между США и странами Евросоюза быстро нарастает сумма противоречий, это конфликт не только из-за разногласий по Украине, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:02:00+03:00
2025-12-09T00:02:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
алексей пушков
илон маск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105366/24/1053662462_0:0:2269:1277_1920x0_80_0_0_ac7c110509f8b6d9291bc81e2e3f9e18.jpg
https://ria.ru/20251207/es-2060459079.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105366/24/1053662462_0:0:2269:1703_1920x0_80_0_0_83f3738bd3e48d890ae9e5463b4e3bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей пушков, илон маск, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Илон Маск, Евросоюз
Пушков рассказал о конфликте между США и Евросоюзом

Пушков: между США и Европой нарастает сумма противоречий

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Между США и странами Евросоюза быстро нарастает сумма противоречий, это конфликт не только из-за разногласий по Украине, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
"Сумма противоречий между США и Европой быстро нарастает. Это уже не только разногласия по Украине, отмеченные в новой Стратегии национальной безопасности США; не только торговые вопросы и тарифная политика; не только споры о фундаментальных ценностях; не только разные подходы к отношениям с Москвой, но и конфликт вокруг европейской цензуры, которую евролибералы распространяют отныне и на американские платформы", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что в администрации президента США Дональда Трампа смотрят на засевшую в Брюсселе евробюрократию, которая ненавидит Трампа, с нарастающим раздражением.
"Если так пойдет, то ЕС рискует превратиться из союзника США в их противника, а если не сменит курс - то при Трампе и в недруга, как уже превратился во врага Илона Маска. Мировая история знала и не такие повороты", - добавил парламентарий.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Принуждение Киева к миру от США вынуждены учитывать в ЕС, заявил Рыженков
7 декабря, 22:32
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампАлексей ПушковИлон МаскЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала