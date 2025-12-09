Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ

КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным "Шериф" рассказал, что при освобождении села Новоивановка в Суджанском районе Курской области все поставленные боевые задачи были выполнены, вражеская техника сожжена, а штурмовая группа вышла без потерь.

Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Шериф" был награжден Орденом Мужества за успешное освобождение Курской области . Как отметили в Минобороны, совершенные в ходе боевых действий подвиги стали ярким примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма.

"Награду получил за освобождение Курской области, село Новоивановка. Мы зашли ввосьмером и ввосьмером вышли без потерь. Выполнили все свои поставленные боевые задачи. Также освобождали Погребки. Когда освободили Погребки, я возвел флаг над школой. Было сопротивление противника. Наступали и техникой, и танками. Bradley были, не прошли они, жгли мы эту технику", – рассказал журналистам "Шериф".

Кроме того, боец рассказал, что в селе Погребки боестолкновение с врагом длилось три ночи.

"Зашли мы только на закреп район. Прошли мимо вражеских позиций. Враги даже не ожидали, что мы так нагло пройдем мимо них. Прошли, закрепились, только закрепились, выскакивают Bradley с врагами. Мы не сориентировались сначала, враги отстрелялись по нам, недруги. Вторая ночь, такой же маневр - выстрелили по ней с РПГ. Третья ночь также, мы подготовились, мины ТМ-ки положили, подорвали ее на минах ТМ-ках и разбили всех недругов", – рассказал военнослужащий.

Отмечается, что Российские военнослужащие находились на малом расстоянии от солдат ВСУ

"Соприкосновения, да, было, буквально меньше ста метров мы друг от друга сидели. Наши ребята сильнее, духовитее", – добавил он.