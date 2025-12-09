Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 09.12.2025
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ
Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным "Шериф" рассказал, что при освобождении села... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
суджанский район
вооруженные силы украины
курская область
сумская область
суджанский район
курская область, сумская область, суджанский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Суджанский район, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал о выполнении задач при освобождении курских сел от ВСУ

Подразделение 34-й бригады ВС РФ выполнило задачи в Новоивановке без потерь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 9 дек – РИА Новости. Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным "Шериф" рассказал, что при освобождении села Новоивановка в Суджанском районе Курской области все поставленные боевые задачи были выполнены, вражеская техника сожжена, а штурмовая группа вышла без потерь.
Командир отделения 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным "Шериф" был награжден Орденом Мужества за успешное освобождение Курской области. Как отметили в Минобороны, совершенные в ходе боевых действий подвиги стали ярким примером мужества, самоотверженности и высокого профессионализма.
Разведчик Днепра, который вынес из-под минометного обстрела раненых сослуживцев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Боец рассказал, как вынес раненых сослуживцев из-под минометного обстрела
Вчера, 06:19
"Награду получил за освобождение Курской области, село Новоивановка. Мы зашли ввосьмером и ввосьмером вышли без потерь. Выполнили все свои поставленные боевые задачи. Также освобождали Погребки. Когда освободили Погребки, я возвел флаг над школой. Было сопротивление противника. Наступали и техникой, и танками. Bradley были, не прошли они, жгли мы эту технику", – рассказал журналистам "Шериф".
Кроме того, боец рассказал, что в селе Погребки боестолкновение с врагом длилось три ночи.
"Зашли мы только на закреп район. Прошли мимо вражеских позиций. Враги даже не ожидали, что мы так нагло пройдем мимо них. Прошли, закрепились, только закрепились, выскакивают Bradley с врагами. Мы не сориентировались сначала, враги отстрелялись по нам, недруги. Вторая ночь, такой же маневр - выстрелили по ней с РПГ. Третья ночь также, мы подготовились, мины ТМ-ки положили, подорвали ее на минах ТМ-ках и разбили всех недругов", – рассказал военнослужащий.
Отмечается, что Российские военнослужащие находились на малом расстоянии от солдат ВСУ.
"Соприкосновения, да, было, буквально меньше ста метров мы друг от друга сидели. Наши ребята сильнее, духовитее", – добавил он.
Уточняется, что несмотря на завершение активной фазы боевых действий в Курской области, наши военные продолжают выполнять боевые задачи по созданию буферной зоны на территории Сумской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
Вчера, 01:16
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
