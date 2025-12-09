https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060717277.html
ВС России сожгли БМП CV-90 при попытке ВСУ контратаковать у Мирополья
ВС России сожгли БМП CV-90 при попытке ВСУ контратаковать у Мирополья - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России сожгли БМП CV-90 при попытке ВСУ контратаковать у Мирополья
ВСУ пытались на западной бронетехнике контратаковать в районе Мирополья на сумском направлении, но понесли потери, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:37:00+03:00
2025-12-09T06:37:00+03:00
2025-12-09T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20251209/vsu-2060717160.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сожгли БМП CV-90 при попытке ВСУ контратаковать у Мирополья
РИА Новости: БМП CV-90 сожгли при попытке ВСУ контратаковать у Мирополья