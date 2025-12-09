Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060712200.html
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе
Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:06:00+03:00
2025-12-09T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_0:44:3164:1824_1920x0_80_0_0_8122cd100e08bf247ed32cc06caf4dbe.jpg
https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060712072.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981491025_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_642344ca880f043a037aade9c9231eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе

Расчет "Солнцепека" группировки "Восток" уничтожил укреппункт ВСУ в Гуляйполе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий во время залпа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ.
"После передачи координат на командный пункт, задачу на уничтожение противника получил расчёт ТОС "Солнцепёк" 35 армии группировки "Восток", который выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленным объектам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате огневого поражения уничтожены места размещения украинских боевиков и их опорные пункты вместе с живой силой.
"Работа расчёта создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - отметили в Минобороны.
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
ВС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала