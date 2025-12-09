https://ria.ru/20251209/spetsoperatsiya-2060712200.html
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе
Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:06:00+03:00
2025-12-09T05:06:00+03:00
2025-12-09T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
ВС России уничтожили укреппункт ВСУ в Гуляйполе
Расчет "Солнцепека" группировки "Восток" уничтожил укреппункт ВСУ в Гуляйполе
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) "Солнцепёк" группировки "Восток" уничтожил укреплённый пункт размещения ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны РФ.
"После передачи координат на командный пункт, задачу на уничтожение противника получил расчёт ТОС "Солнцепёк" 35 армии группировки "Восток", который выполнил пуск термобарических боеприпасов по выявленным объектам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате огневого поражения уничтожены места размещения украинских боевиков и их опорные пункты вместе с живой силой.
"Работа расчёта создала условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки "Восток", - отметили в Минобороны.