Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров - РИА Новости, 09.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
Военнослужащие российской армии продолжают держать в окружении боевиков ВСУ в Димитрове, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт"
2025-12-09T01:16:00+03:00
2025-12-09T01:16:00+03:00
2025-12-09T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
димитров
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc765bede7323321979202f327b6f0ff.jpg
димитров, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
ВС России не дают ВСУ деблокировать Димитров
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие российской армии продолжают держать в окружении боевиков ВСУ в Димитрове, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".
"Работаем на вход и выход в Родинское. Пробку эту придерживаем, чтобы не заходили и не выходили", — отметил он.
Командир пояснил, что расчёт ведёт огонь как по технике, так и по живой силе противника.
"Работа у нас в основном идёт по технике, по живой силе. Работаем по дежурным целям. Дежурная цель у нас постоянно на готове. Отрабатываем в секундах, потому что надо быстрее работать — быстрее попасть, пока не проскочили, не прошли, не проехали", — рассказал "Хайма".
Он добавил, что артиллеристы активно работают и по позициям противника, которые помогают выявлять расчеты войск беспилотных систем ВС России
.