Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 09.12.2025
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров
Военнослужащие российской армии продолжают держать в окружении боевиков ВСУ в Димитрове, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт"
димитров, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров

ВС России не дают ВСУ деблокировать Димитров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие российской армии продолжают держать в окружении боевиков ВСУ в Димитрове, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".
"Работаем на вход и выход в Родинское. Пробку эту придерживаем, чтобы не заходили и не выходили", — отметил он.
Командир пояснил, что расчёт ведёт огонь как по технике, так и по живой силе противника.
"Работа у нас в основном идёт по технике, по живой силе. Работаем по дежурным целям. Дежурная цель у нас постоянно на готове. Отрабатываем в секундах, потому что надо быстрее работать — быстрее попасть, пока не проскочили, не прошли, не проехали", — рассказал "Хайма".
Он добавил, что артиллеристы активно работают и по позициям противника, которые помогают выявлять расчеты войск беспилотных систем ВС России.
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
 
 
