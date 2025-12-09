Боец ВС России рассказал о попытках ВСУ деблокировать Димитров

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Военнослужащие российской армии продолжают держать в окружении боевиков ВСУ в Димитрове, рассказал РИА Новости командир расчёта буксируемого орудия "Гиацинт" 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хайма".

"Работаем на вход и выход в Родинское. Пробку эту придерживаем, чтобы не заходили и не выходили", — отметил он.

Командир пояснил, что расчёт ведёт огонь как по технике, так и по живой силе противника.

"Работа у нас в основном идёт по технике, по живой силе. Работаем по дежурным целям. Дежурная цель у нас постоянно на готове. Отрабатываем в секундах, потому что надо быстрее работать — быстрее попасть, пока не проскочили, не прошли, не проехали", — рассказал "Хайма".