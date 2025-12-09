Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов отвлек на себя и уничтожил дрон, которым ВСУ пытались атаковать самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК", сообщили в Минобороны РФ.

Свалов на посту воздушного наблюдения нес боевое дежурство в районе дислокации батареи и обнаружил в воздухе FPV-дрон противника, заходящий для атаки на самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК".

"Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее 50 метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе", - говорится в сообщении.