Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон - РИА Новости, 09.12.2025
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон
Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов отвлек на себя и уничтожил дрон, которым ВСУ... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T00:44:00+03:00
2025-12-09T00:44:00+03:00
2025-12-09T00:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060319968_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f08823388cb816b3ba40eca98d91897b.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов отвлек на себя и уничтожил дрон, которым ВСУ пытались атаковать самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК", сообщили в Минобороны РФ.
Свалов на посту воздушного наблюдения нес боевое дежурство в районе дислокации батареи и обнаружил в воздухе FPV-дрон противника, заходящий для атаки на самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК".
"Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее 50 метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого сержант доложил командованию о произошедшем, и подразделение сменило позицию.