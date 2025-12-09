Рейтинг@Mail.ru
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон - РИА Новости, 09.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:44 09.12.2025
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон
Боец ВС России отвлек на себя и уничтожил украинский дрон
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи российских Вооруженных сил гвардии сержант Василий Свалов отвлек на себя и уничтожил дрон, которым ВСУ пытались атаковать самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК", сообщили в Минобороны РФ.
Свалов на посту воздушного наблюдения нес боевое дежурство в районе дислокации батареи и обнаружил в воздухе FPV-дрон противника, заходящий для атаки на самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК".
"Действуя решительно, Василий вышел на открытую местность, привлекая внимание БПЛА на себя. На расстоянии менее 50 метров Василий произвёл несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого сержант доложил командованию о произошедшем, и подразделение сменило позицию.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
