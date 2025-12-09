Рейтинг@Mail.ru
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/spch-2060966753.html
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных - РИА Новости, 09.12.2025
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала о нехватке присяжных в России, отметив, что быть... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:55:00+03:00
2025-12-09T21:55:00+03:00
россия
ева меркачева
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060926115_136:0:3159:1700_1920x0_80_0_0_f648c06060edb9e776c9d2a2c903e62f.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060904531.html
https://ria.ru/20251124/ks-2057208307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060926115_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_1f0693bb7534059bacff03e5a20392e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ева меркачева, владимир путин, общество
Россия, Ева Меркачева, Владимир Путин, Общество
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных

Член СПЧ Меркачева заявила, что часто невозможно собрать коллегию присяжных

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЕва Меркачева
Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Ева Меркачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала о нехватке присяжных в России, отметив, что быть присяжным - это почетно.
"Число дел с участием присяжных продолжает падать... Порой невозможно собрать коллегию. Люди просто не приходят", - сказала Меркачева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин заявил о необходимости пресекать давление на присяжных
Вчера, 17:34
Она отметила, что люди не приходят не потому, что они безответственные. По ее мнению, есть три причины сокращения числа присяжных. Первая - это слишком длительные процессы.
"Второе: в России нет мер по стимулированию более активной явки кандидатов в присяжные заседатели. И нет системы популяризации этого института... Кажется, что люди не до конца понимают, что быть присяжным - это почетно, это крайне важно, это повышает статус", - сказала Меркачева.
Она уточнила, что третья причина – это случаи оказания давления на присяжных.
Здание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
КС разъяснил права подсудимого на суд присяжных при пересмотре дел
24 ноября, 17:24
 
РоссияЕва МеркачеваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала