Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных - РИА Новости, 09.12.2025
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
09.12.2025
россия
Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных
Член СПЧ Меркачева заявила, что часто невозможно собрать коллегию присяжных
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала о нехватке присяжных в России, отметив, что быть присяжным - это почетно.
"Число дел с участием присяжных продолжает падать... Порой невозможно собрать коллегию. Люди просто не приходят", - сказала Меркачева
в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина
.
Она отметила, что люди не приходят не потому, что они безответственные. По ее мнению, есть три причины сокращения числа присяжных. Первая - это слишком длительные процессы.
"Второе: в России нет мер по стимулированию более активной явки кандидатов в присяжные заседатели. И нет системы популяризации этого института... Кажется, что люди не до конца понимают, что быть присяжным - это почетно, это крайне важно, это повышает статус", - сказала Меркачева.
Она уточнила, что третья причина – это случаи оказания давления на присяжных.