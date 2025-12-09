Меркачева пожаловалась на нехватку присяжных

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева рассказала о нехватке присяжных в России, отметив, что быть присяжным - это почетно.

Владимира Путина. "Число дел с участием присяжных продолжает падать... Порой невозможно собрать коллегию. Люди просто не приходят", - сказала Меркачева в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России

Она отметила, что люди не приходят не потому, что они безответственные. По ее мнению, есть три причины сокращения числа присяжных. Первая - это слишком длительные процессы.

"Второе: в России нет мер по стимулированию более активной явки кандидатов в присяжные заседатели. И нет системы популяризации этого института... Кажется, что люди не до конца понимают, что быть присяжным - это почетно, это крайне важно, это повышает статус", - сказала Меркачева.