В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников - РИА Новости, 09.12.2025
21:31 09.12.2025
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что необходимо дорабатывать программу добровольного переселения... РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
кирилл кабанов
россия
общество, россия, кирилл кабанов
Общество, Россия, Кирилл Кабанов
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников

Кабанов: соотечественники должны без проволочек получать гражданство и помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Плакат в руках журналиста
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Плакат в руках журналиста. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что необходимо дорабатывать программу добровольного переселения соотечественников из-за рубежа.
"Естественно, нам необходимо... менять программу, дорабатывать ее. Программа очень важная, уже сегодня говорили, и Валерий Александрович (председатель СПЧ Фадеев - ред.) говорил по поводу соотечественников, проблем. Соотечественники должны приезжать в Россию и без всяких бюрократических проволочек получать гражданство, получать поддержку. Они должны чувствовать, что они приезжают в страну. А те, кто не является носителями нашей культуры, нашего институционного кода, они по другим программам могут поучаствовать, пожалуйста", - сказал Кабанов в ходе заседания СПЧ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
