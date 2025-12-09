https://ria.ru/20251209/spch-2060965099.html
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников - РИА Новости, 09.12.2025
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил, что необходимо дорабатывать программу добровольного переселения... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T21:31:00+03:00
2025-12-09T21:31:00+03:00
2025-12-09T21:31:00+03:00
общество
россия
кирилл кабанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154832/31/1548323144_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_2e688d2f15bcdacabb4170e1254fdebe.jpg
https://ria.ru/20251111/shkola-2054210393.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154832/31/1548323144_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e20acfb1e8b13bb4ee3c73515cd6c9f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кирилл кабанов
Общество, Россия, Кирилл Кабанов
В СПЧ призвали доработать программу переселения соотечественников
Кабанов: соотечественники должны без проволочек получать гражданство и помощь