В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной

«

"В настоящее время в России паллиативная помощь интенсивно развивается. Доступность ее растет, однако необходимы дополнительные шаги для того, чтобы сделать эту помощь еще более доступной и отвечающей требованиям современной медицины, отвечающей принципам гуманизма и милосердия", - сказала Демичева в ходе заседания.