В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной - РИА Новости, 09.12.2025
18:48 09.12.2025
В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной
В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной
Паллиативную помощь в РФ необходимо сделать более доступной, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной... РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
владимир путин
справедливая помощь доктора лизы
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
общество, россия, владимир путин, справедливая помощь доктора лизы, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Россия, Владимир Путин, Справедливая помощь Доктора Лизы, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ призвали сделать паллиативную помощь более доступной

Член СПЧ Демичева призвала сделать паллиативную помощь в России более доступной

Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Паллиативную помощь в РФ необходимо сделать более доступной, считает член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, президент благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы" Ольга Демичева.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека на ежегодное заседание. Демичева рассказала президенту о важности паллиативной помощи, о том, что, согласно данным Российской ассоциации паллиативной медицины, в России ежегодно в ней нуждаются около 2 миллионов человек.
«
"В настоящее время в России паллиативная помощь интенсивно развивается. Доступность ее растет, однако необходимы дополнительные шаги для того, чтобы сделать эту помощь еще более доступной и отвечающей требованиям современной медицины, отвечающей принципам гуманизма и милосердия", - сказала Демичева в ходе заседания.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путина попросили поддержать новые регионы в развитии паллиативной помощи
3 декабря, 15:58
 
Общество Россия Владимир Путин Справедливая помощь Доктора Лизы Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
Заголовок открываемого материала