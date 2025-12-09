Рейтинг@Mail.ru
Договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК, заявил Фадеев
09.12.2025
Договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК, заявил Фадеев
2025-12-09T17:59:00+03:00
2025-12-09T17:59:00+03:00
Договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК, заявил Фадеев

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гражданско-правовые договоры, заключенные между самозанятыми и заказчиками, должны соответствовать принципам Трудового кодекса, следует наделить Роструд правом обращения в суды с требованием о признании отношений трудовыми и взаимодействовать по этой проблеме с Минтрудом, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"По нашему мнению, гражданско-правовые договоры, которые заключают самозанятые или индивидуальные предприниматели с заказчиками, когда эти договоры по духу являются трудовыми, должны соответствовать хотя бы общим принципам Трудового кодекса", - сказал Фадеев в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проводит глава государства Владимир Путин.
Он отметил, что также следует наделить Роструд правом обращения в суды с требованием о признании отношений трудовыми - такими, которые регулируются Трудовым кодексом, если на это указывает соответствующая проверка Роструда.
"И взаимодействовать по этой проблеме с Минтрудом", - добавил Фадеев.
