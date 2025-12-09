Договоры ГПХ должны соответствовать принципам ТК, заявил Фадеев

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Гражданско-правовые договоры, заключенные между самозанятыми и заказчиками, должны соответствовать принципам Трудового кодекса, следует наделить Роструд правом обращения в суды с требованием о признании отношений трудовыми и взаимодействовать по этой проблеме с Минтрудом, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.