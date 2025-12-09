Рейтинг@Mail.ru
СПЧ рассылает за рубеж материалы о преступлениях ВСУ, заявил Фадеев
17:19 09.12.2025
СПЧ рассылает за рубеж материалы о преступлениях ВСУ, заявил Фадеев
СПЧ рассылает за рубеж материалы о преступлениях ВСУ, заявил Фадеев - РИА Новости, 09.12.2025
СПЧ рассылает за рубеж материалы о преступлениях ВСУ, заявил Фадеев
СПЧ продолжает собирать и рассылать за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения, но получает сдержанную реакцию, заявил председатель СПЧ... РИА Новости, 09.12.2025
в мире, валерий фадеев, вооруженные силы украины, оон, евросоюз
В мире, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, ООН, Евросоюз
СПЧ рассылает за рубеж материалы о преступлениях ВСУ, заявил Фадеев

Фадеев: СПЧ продолжает собирать и рассылать материалы о преступлениях ВСУ

Уничтоженный автомобиль в Судже
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Уничтоженный автомобиль в Судже. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. СПЧ продолжает собирать и рассылать за рубеж материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения, но получает сдержанную реакцию, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
"Совет продолжает собирать материалы о преступлениях ВСУ, мы рассылаем информацию в 1,8 тысячи зарубежных адресов, ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства, ведущие мировые СМИ. С марта 2022 года подготовлено 26 бюллетеней на русском и английском языках с информацией о более чем 20 тысячах обстрелов мирных объектов, о пострадавших, раненых, погибших мирных жителях. Реакция, по очевидным причинам, сдержанная", - сказал Фадеев в ходе совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Советник президента России, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Глава СПЧ одобряет идею создать трибунал для оценки действий Киева
В мире Валерий Фадеев Вооруженные силы Украины ООН Евросоюз
 
 
