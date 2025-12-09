https://ria.ru/20251209/spch-2060879437.html
Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом
Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом - РИА Новости, 09.12.2025
Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом
Президент РФ Владимир Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом и непримиримость с русофобией. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:56:00+03:00
2025-12-09T16:56:00+03:00
2025-12-09T17:05:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_c7579da6c0a263af0a090c0195173dc3.jpg
https://ria.ru/20251209/putin-2060878465.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051491970_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_8c83eb98be7cb67f51d4c52cfcaac626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин отметил роль СПЧ в отстаивании прав россиян за рубежом
Путин отметил непримиримость СПЧ с русофобией за рубежом