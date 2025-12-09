Около ста семей Камчатки открыли бизнес по соцконтракту

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Порядка ста семей Камчатского края в текущем году получили поддержку на открытие или развитие собственного дела в рамках программы социального контракта, сообщает пресс-служба правительства региона.

В нынешнем году на Камчатке упростили порядок получения помощи: единое пособие при рождении ребенка больше не учитывается в доходах семьи при оформлении контракта, а приоритет отдается многодетным семьям.

"В 2025 году социальные контракты в Камчатском крае позволили семьям с детьми не только получить финансовую поддержку, но и реализовать свои инициативы по развитию малого бизнеса и самозанятости", — отметили в министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

По информации ведомства, жители Мильковского и Усть-Камчатского округов, например, открыли кафе, столярные и швейные мастерские. Это обеспечило семьям стабильный доход и создало рабочие места в поселках. Такой подход помогает семьям улучшить материальное положение и раскрыть потенциал, а государственная поддержка становится инструментом устойчивого развития.

Одним из получателей помощи стал электромонтажник из поселка Усть-Камчатск Федор Кириченко, в семье которого воспитываются двое детей. Увлекшись столярным делом, он самостоятельно собрал станок с числовым программным управлением на российской плате (ЧПУ). В 2025 году мужчина, как самозанятый, заключил социальный контракт для развития своей мастерской, где изготавливает мебель, шкатулки и сувениры из дерева.

"Благодаря контракту приобрел ленточнопильный станок, комплектующие и материалы. Без этой поддержки покупка оборудования заняла бы гораздо больше времени. Соцконтракт реально ускорил развитие дела", — поделился Кириченко, его слова приводит пресс-служба.

Общая сумма финансовой помощи, оказанной 210 семьям в 2025 году, составила более 53,5 миллиона рублей. Из получателей поддержки 61 семья — многодетные, 12 — семьи участников специальной военной операции.

"О социальном контракте узнал из новостей — решил попробовать. В отделе соцподдержки помогли собрать документы, рассмотрели, одобрили. Благодаря контракту приобрел ленточнопильный станок, комплектующие для ЧПУ и материалы", — рассказал Кириченко.