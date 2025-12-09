Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объявлены итоговые составы четырех команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
Участники Матча звезд были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.
Состав KHL RUS Stars выглядит следующим образом:
- вратари: Филипп Долганов ("Нефтехимик"), Максим Дорожко ("Амур");
- защитники: Дамир Шарипзянов ("Авангард"), Даниил Пыленков (московское "Динамо"), Егор Аланов ("Сибирь"), Никита Лямкин ("Ак Барс");
- нападающие: Александр Радулов, Георгий Иванов (оба - "Локомотив"), Данил Аймурзин ("Северсталь"), Константин Окулов ("Авангард"), Андрей Белозеров ("Нефтехимик"), Даниил Сероух ("Сочи"), Даниил Гутик ("Адмирал"), Марат Хайруллин (СКА).
Состав KHL World Stars:
- вратари: Зак Фукале (минское "Динамо"), Адам Шил ("Барыс");
- защитники: Митчелл Миллер ("Ак Барс"), Иоаннис Калдис ("Северсталь"), Джозеф Кин ("Спартак"), Адам Кленденинг ("Шанхайские драконы");
- нападающие: Сэм Энэс, Виталий Пинчук (оба - минское "Динамо"), Максим Комтуа (московское "Динамо"), Кевин Лабанк ("Шанхайские драконы"), Даниэль Спронг (ЦСКА), Райли Савчук ("Лада"), Адам Ружичка ("Спартак"), Эндрю Потуральски ("Авангард").
Состав KHL Ural Stars:
- вратари: Владимир Галкин ("Автомобилист"), Семен Вязовой ("Салават Юлаев");
- защитники: Алексей Василевский ("Салават Юлаев"), Григорий Дронов ("Трактор"), Егор Яковлев ("Металлург"), Джесси Блэкер ("Автомобилист");
- нападающие: Джошуа Ливо, Михаил Григоренко (оба - "Трактор"), Владимир Ткачев, Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев (все - "Металлург"), Александр Жаровский ("Салават Юлаев"), Роман Горбунов, Максим Денежкин (оба - "Автомобилист").
Состав KHL U23 Stars:
- вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);
- защитники: Антон Силаев ("Торпедо"), Даниил Орлов ("Спартак"), Никита Евсеев ("Амур");
- нападающие: Егор Сурин ("Локомотив"), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов ("Торпедо"), Михаил Ильин ("Северсталь"), Герман Точилкин ("Нефтехимик"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (минское "Динамо").
