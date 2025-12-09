Рейтинг@Mail.ru
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
Хоккей
Хоккей
 
16:15 09.12.2025 (обновлено: 16:47 09.12.2025)
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года
Объявлены итоговые составы четырех команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T16:15:00+03:00
2025-12-09T16:47:00+03:00
Объявлены составы команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

Стали известны участники команд на Матч звезд КХЛ 2026 года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Объявлены итоговые составы четырех команд, которые примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2026 года.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7-8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков екатеринбургского "Автомобилиста", челябинского "Трактора", магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева".
Хоккей. Матч года - 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ
3 декабря, 13:19
Участники Матча звезд были определены посредством голосования болельщиков, СМИ и выбора представителей КХЛ.

Состав KHL RUS Stars выглядит следующим образом:

Состав KHL World Stars:

Состав KHL Ural Stars:

Состав KHL U23 Stars:

  • вратари: Дмитрий Гамзин (ЦСКА), Сергей Иванов (СКА);
  • защитники: Антон Силаев ("Торпедо"), Даниил Орлов ("Спартак"), Никита Евсеев ("Амур");
  • нападающие: Егор Сурин ("Локомотив"), Матвей Короткий (СКА), Егор Виноградов ("Торпедо"), Михаил Ильин ("Северсталь"), Герман Точилкин ("Нефтехимик"), Прохор Полтапов (ЦСКА), Вадим Мороз (минское "Динамо").
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
КХЛ представила логотип Матча звезд — 2026
16 октября, 12:24
 
